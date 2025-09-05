イスラエルの敵によるガザ市への破壊的な攻撃；カッツ氏：「地獄の門の鍵は壊された！」

アラビー紙を引用したABNA通信によると、シオニスト政権はガザ市への破壊的な攻撃の開始を発表しました。

シオニスト政権のイスラエル・カッツ戦争相は、「我々はガザ市内の高層ビルの避難を命じた。ガザに対する地獄の門の鍵を壊し始めた」と主張しました。

カッツ氏は、「今、我々はガザで地獄の門を開いた。我々は高層ビルを標的とする前に避難を命じた。一度開いたドアは、再び閉じることはない。我々の条件にハマスが応じるまで、我々の作戦は段階的に継続する。その条件の筆頭は、全ての人質の解放とハマスの武装解除であり、さもなければハマスは破壊される」と主張しました。

シェイク・ラドワン地区へのビラ散布

同時に、イスラエルラジオも、同国軍が先日、ガザ市内のシェイク・ラドワン地区にビラを散布したと発表しました。

イスラエルテレビのチャンネル12も、同国空軍がガザ市内の高層ビルを破壊する段階的な作戦を開始したと報じました。

ガザのタワーを爆撃

アルジャジーラの記者は、シオニスト政権によるガザへの残忍な攻撃の開始に言及し、市内のタワーが標的にされていると報じました。