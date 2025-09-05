プーチン氏、ゼレンスキー氏をモスクワでの交渉に招待、「100％の安全保障付きで」

ABNA通信によると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナが欧州連合への加盟を望んでいることに言及し、これはこの国の正当な権利と選択であると述べました。

プーチン氏は、モスクワはウクライナとの和平交渉を主催する「準備ができている」と発表し、ロシアはモスクワでのウクライナ代表団の完全な安全を保証すると述べました。彼によると、モスクワはロシアとウクライナが最高レベルで会うのに最適な場所です。

彼は、「ウクライナ側がこの会談を求め、提案している。私は準備ができている。どうぞお越しください。私たちは間違いなく、仕事のための条件を整え、安全を保証します。100％確信してください。」と述べました。

彼によると、中立的な第三国でそのような会談を行うことは「要求が多すぎる」とのことです。

ロシア大統領はまた、モスクワはロシアとウクライナのために策定されるべき安全保障を尊重すると述べました。

また、ウクライナの西側同盟国がロシアとの和平協定が成立した場合にウクライナに軍事的に駐留することを約束したわずか1日後、彼は、ウクライナに派遣され駐留するいかなる西側軍も「モスクワ軍の正当な標的となる」と警告しました。

プーチン氏は、「もしそこに何らかの部隊が現れれば、特に紛争中に、私たちは彼らが正当な標的であるという前提で進めていく」と強調しました。

ロシア大統領は、「どの国も安全保障の分野で選択する権利を持つが、その選択は他国の安全保障を犠牲にしてはならない」と強調しました。

彼は、モスクワがウクライナのNATO加盟に断固として反対していることを改めて明言しました。彼によると、ウクライナ憲法によれば、領土に関する合意は国民投票を通じて承認されなければならないが、そのためには、まずこの国で戒厳令が解除されなければならないとのことです。

プーチン氏は、「今日の世界は技術の進歩を通じて深く結びついており、いわゆる『国民の殻』の中に孤立することは、有益ではないばかりか、競争力を弱めるため有害でもある。ロシアは、すべての国々、特に私たちの友人や私たちと協力したいと願う国々との交流を歓迎する。私たちは自らを孤立させておらず、誰からも避けようとはしていない。」と述べました。

ウラジオストクで開催された「東方経済フォーラム」で話したロシア大統領は、米国のドナルド・トランプ大統領と「必要に応じて」連絡を取り合うことで合意したと付け加えました。

彼はトランプ氏と「開かれた対話」を持っていると付け加え、「彼は私がそのような会話を歓迎することを知っている。私も彼が（そのような会話を）歓迎することを知っている。」と続けました。

プーチン氏は、ヨーロッパで最近開催された「有志連合」と呼ばれるグループの会議に言及し、「しかし、ヨーロッパでのこれらの協議の結果に基づいて、これまでのところトランプ氏とは何の対話も持っていない」と付け加えました。