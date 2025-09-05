英国副首相、金銭スキャンダルを受けて辞任

CNNを引用したABNA通信によると、英国のアンジェラ・レイナー副首相は、所有するアパートに関連する不動産税の正確な金額を支払っていなかった金銭スキャンダルを受けて辞任しました。この出来事は、生き残るために奮闘しているこの国の中道左派政権の苦境をさらに悪化させました。

CNNによると、レイナー氏の政府からの離脱は、徐々に人気を失っている首相のキア・スターマー氏にとってさらなる問題となります。加えて、彼の内閣は輝かしい政治的エリートの一人を失うことになります。

レイナー氏は本日（金曜日）、スターマー氏に宛てた書簡で、副首相および住宅大臣、そして労働党副党首の職を辞任すると記しました。

英国の与党である労働党は、2024年7月の総選挙で大勝したにもかかわらず、現在、新興の反移民政党「リフォーム党」からの増大する挑戦に直面しています。この党は現在、全国的な世論調査でリードしており、本日バーミンガムで全国大会を開催する予定です。

レイナー氏が不動産税（イングランド南岸の「ホーヴ」にあるアパートに関連する）を規定通りに支払っていなかったという暴露は、彼女の政治生命を危険にさらしました。

レイナー氏は、この間違いは意図的ではなく、ずさんな法的助言に基づいて起こったと主張していました。しかし、野党や右翼の英国紙は、彼女を直ちに「偽善者」とレッテルを貼りました。彼女の行動は急速に大きな国家的スキャンダルに発展しました。