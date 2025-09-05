ワシントン、イランの外交官に新たな制限を課す

AP通信を引用したABNA通信によると、ドナルド・トランプ米大統領の政権は、9月22日からニューヨークで始まる国連総会の会期中、イランを含む国々の外交代表団に制限を課すことを計画しています。

AP通信は、見たと主張する米国務省の内部文書に言及し、スーダン、ジンバブエ、そしておそらくブラジルを含む他の国の外交代表団にも、旅行制限やその他の制限が課されるだろうと書きました。

これらの潜在的な制限はまだ検討中であり、状況は変わる可能性があるものの、これらの提案は、米国への合法的な入国許可保持者や国連会議への参加申請者に対する広範な見直しを含む、厳格なビザ規則を課すというトランプ政権のさらなる一歩と見なされます。

AP通信によると、ニューヨークでのイラン人外交官の移動は厳しく制限されていますが、提案された提案の1つによると、米国務省からの許可なく大型店舗に入ることさえ禁止されます！

トランプ政権は最近、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース議長と彼の外交代表団がニューヨークを訪れ、国連総会の年次会議に参加するためのビザを取り消しました。