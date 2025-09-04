トランプ氏：ベネズエラは非常に悪い国だ！

ロイター通信を引用したABNA通信社の報道によると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は本日水曜日、ホワイトハウスでポーランド大統領と会談し、ベネズエラ船に麻薬があったという口実で、自国が昨日行った攻撃を擁護した。

アメリカ大統領はこれに関連して、「あの船は大量の麻薬を運んでいた！多くの人々を殺すために我が国に向かっていた。ベネズエラは数百万の人々を我が国に送っている。その中には悪い人間もいる」と主張した。

トランプ氏はさらに、「ベネズエラは刑務所を空にして、囚人を我が国に送っている！私はバイデン政権の愚かさを正すために非常に懸命に働いた…。ベネズエラは非常に悪い役者だった！」と主張した。

一方、ドナルド・トランプ氏は数時間前に自身のソーシャルメディア「Truth Social」で、「私の命令により、米軍は南部司令部（SOUTHCOM）の担当地域で特定された麻薬テロリスト集団『トレン・デ・アラグア』（TDA）の構成員に対して断固たる攻撃を行った」と主張した。

アメリカ大統領は、「トレン・デ・アラグア」はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の支配下で活動する、公認された外国テロリスト集団であると主張し、「この組織は、アメリカ合衆国および西半球全体での集団殺害、麻薬密売、人身売買、暴力的およびテロ活動に責任を負っている。この攻撃の結果、テロリスト11人が死亡し、米軍兵士に負傷者はいなかった」と主張した。