タス通信を引用したABNA通信社の報道によると、EUの外務担当責任者カヤ・カラス氏は、本日水曜日に、イラン、ロシア、中国、北朝鮮の首脳会談は世界秩序に対する「直接的な挑戦」を示すものだと考えていると述べました。

ガザの抑圧された人々に対するシオニスト政権の継続的な犯罪の真っ只中に、彼女が意図する世界秩序について何の釈明もすることなく、EUの外務担当責任者は記者会見で主張しました。「習主席が今日北京で、ロシア、イラン、北朝鮮の首脳と並んでいるという事実は、単なる反西洋的な示威行為ではなく、国際システムに対する直接的な挑戦です！」

カヤ・カラス氏はさらに、上海協力機構の首脳会議とその傍らで北京で行われた二国間および多国間会談について、「これらはヨーロッパが対処しなければならない現実です！」と主張しました。