ガザへの昨夜のシオニスト政権の攻撃の最大の犠牲者は子供たち

パレスチナ情報センターがABNA通信社を引用して報じたところによると、過去数時間で、シオニスト政権軍はガザ地区の様々な地域、特にパレスチナ難民の居住地に対して、大規模な空爆と砲撃を実施しました。
この関連で、シオニスト政権の戦闘機は、ガザ市西部のアル・ナスル地区にあるイタリアン・タワー周辺、およびアブ・マゼン広場近くにある難民のテントを標的にし、少なくとも3人の子供を含む4人が殺害されました。また、テル・アル・ハワの難民テントへの同様の攻撃では、ほとんどが子供であった5人が殺害されました。
アル・ナスル地区とテル・アル・ハワ地区の難民テントへの相次ぐ攻撃により、数十人が死亡・負傷しました。
さらに、イスラエル軍の砲兵隊とドローンは、ハーン・ユーニス西部のアル・シャフィキャンプやガザ地区中央部のヌセイラートにある難民のテントを標的にし、数人の負傷者を出しました。
また、ガザ西部アル・サブラ地区にあるハビブ家を含むいくつかの住宅が爆撃され、さらに3人が殺害されました。
一方、シオニスト軍の砲兵隊は、ガザ北部のシェイク・リドワン池の周辺地域、およびアル・サフタウィとアブ・イスカンダル地区を激しく砲撃しました。シオニスト政権の戦車もハーン・ユーニス北西部を直接砲撃しました。
また、シオニスト占領軍は、シェイク・リドワン東部の家々の間に仕掛けられた爆弾ロボットを爆破しました。
4 9月 2025 - 09:46
News ID: 1723432
Source: ABNA
昨夜のシオニスト政権によるガザの様々な地域への攻撃により、数十人が死亡・負傷し、そのほとんどが子供たちでした。
パレスチナ情報センターがABNA通信社を引用して報じたところによると、過去数時間で、シオニスト政権軍はガザ地区の様々な地域、特にパレスチナ難民の居住地に対して、大規模な空爆と砲撃を実施しました。
Your Comment