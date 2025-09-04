アラグチ氏：IAEAとの協力の新しい枠組みが交渉中

アーフルル・バイト（ABNA）国際通信社によると、セイエド・アッバス・アラグチ氏は、イランとIAEAの協力について、「以前にも述べたように、最近の進展は協力の新しい枠組みを必要としています。この問題は現在交渉中で、IAEAも新しい状況が新しい形式で追求されるべきであることに同意しました」と述べた。

彼は、「これらの交渉が最終決定されるまで、新しい協力は形成されません」と強調した。

このイラン・イスラム共和国のトップ外交官は、スナップバック機構が発動された場合にイランの上海協力機構（SCO）への加盟が取り消されるという噂を否定し、「そのような条項は存在せず、最近の会議でもこの件について言及されませんでした。それどころか、加盟国はイランへの支持を表明しました」と述べた。

アラグチ氏は、SCO首脳会議に出席するための大統領の中国訪問中に、IRIBの記者からインタビューを受け、首脳たちの非公式な記念写真に大統領が不在だったことについてもコメントした。「これはプロトコル、文化的および宗教的な配慮の遵守によるものでした。ご覧の通り、翌日には会議の公式写真が撮影され、大統領もそれに参加しました」と述べた。

アラグチ氏はまた、質問に答えて、新しい子供の誕生のニュースを確認し、「神が私に新しい恵みを与えてくださり、この贈り物に感謝しています」と述べた。