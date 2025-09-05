ベネズエラ空軍のF-16が米駆逐艦上空で演習；ワシントンは厳しい警告を発した！

ロイター通信を引用したABNA通信によると、ベネズエラの麻薬カルテルと戦うという名目で、米軍がカリブ海沿岸に配備された後、米国とベネズエラの間の緊張が高まる中、同国のF-16戦闘機2機が米海軍の駆逐艦上空を飛行しました。

2人の米国当局者を引用したロイター通信によると、国防総省が公海上で発生したと主張するこの事件は、米国がベネズエラ所有のボートを攻撃し、乗組員11人を殺害してからわずか2日後に、ワシントンとカラカスの間の緊張を激化させました。ドナルド・トランプ米大統領は、記者会見でこのニュースを即座に発表し、問題のボートが麻薬を運んでいたと主張しました！

法務専門家はこの攻撃について疑問を呈していますが、トランプ政権は、今年初めにワシントンが犯罪組織「トレン・デ・アラグア」をテロ組織と宣言することを決定したため、米国に麻薬を密輸するこの組織に属するメンバーを攻撃する権限があると主張しています。

国防総省の短い声明は、この事件の概要のみを確認し、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の政府を麻薬密売カルテルになぞらえました。この告発は、カラカスが強く否定しています。トランプ氏もまた、マドゥロ氏を「トレン・デ・アラグア」のリーダーだと非難しました。

国防総省の声明では、カラカスが戦闘機を米国の駆逐艦上空で飛行させた行為は「極めて挑発的」であると説明されています。声明には、「本日、マドゥロ政権の軍用ジェット機2機が公海上の米海軍駆逐艦の近くを飛行しました。我々は、ベネズエラを率いるカルテルに対し、米軍によるテロ対策および麻薬対策作戦を妨害、阻止、または干渉するためのさらなる行動を控えるよう強く勧告します」と書かれています。

匿名を希望した米国当局者は、米駆逐艦「USSジェイソン・ダナム」上空で演習したベネズエラ軍用ジェット機2機はF-16戦闘機だったと述べました。

「USSジェイソン・ダナム」は、米国がカリブ海の島々に派遣した少なくとも7隻の軍艦の1つであり、4,500人以上の船員と海兵隊員を乗せています。この動きをカラカスは懸念すべき軍事的存在と見なしています。