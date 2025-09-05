シーア派閣僚がレバノン政府の会議を退席／抵抗勢力の武装解除案に反対を表明

国際通信社アフルルバイト（ABNA）によると、ヒズボラとアマル運動の閣僚は、金曜日の今日のレバノン政府の会議で、政府が保有する武器の制限に関する項目が議論される前に退席しました。

独立系のシーア派閣僚であるファディ・マッキー氏もまた、レバノン政府の会議を退席しました。

この5人の閣僚は、レバノン軍のルドルフ・ヘイカル司令官が抵抗勢力の武装解除案について説明する前に、会議を退席しました。

レバノンのモハマド・ハイダル労働相は、シーア派閣僚の会議退席は、米国が提案した文書に彼らが反対していることによるものだと述べました。

レバノン政府は本日、軍がヒズボラの武装解除のために作成した案を検討する重要な会議を開催しています。この案はヒズボラから強い反対に遭っており、同運動は政府にこれを撤回するよう求めています。

8月上旬、レバノン政府は前例のない決定を下し、軍隊に年末までにヒズボラ武装解除案を作成するよう指示しました。この決定は米国の圧力の下でなされました。

ヒズボラは水曜日、レバノン政府のこの決定に改めて反対を表明しました。同党の国会会派は声明で、レバノン当局に対し、抵抗勢力の武器に関する非憲法的かつ非国家的な決定を撤回し、関連する計画の実行を控えるよう求めました。