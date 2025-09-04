イスラエルによるクネイトラへの夜間襲撃：シリア人若者7人が拘束される

アフルル・バイト（ABNA）通信社によると、水曜日の夜、イスラエル占領軍はクネイトラ県のジャバータ・アル・ハシャブに侵入し、シリア人の若者7人を拘束しました。

アル・イクバリヤ・チャンネルは、イスラエル軍が地域住民に対して襲撃と拘束作戦を実施し、厳重な安全対策を課したと報じました。同時に、照明弾が上空で発射されました。

この作戦は、クネイトラ南部のスワイセで行われた同様の襲撃からわずか1週間後に行われたもので、その際にもシリア人の若者1人が拘束され、家屋が捜索されました。

今年の8月には、イスラエル軍はクネイトラで4回の侵入作戦を実施しており、その対象地域にはアル・サマダニヤ、アイン・アル・アブド、およびその他のいくつかの地域が含まれています。

これらの進展は、シリア南部でイスラエル軍の行動が激化している状況下で発生しています。これには、ダラア県とクネイトラ県上空での広範な戦闘機の飛行、および家屋の襲撃や多数の民間人の拘束を含む地上作戦が含まれます。

注目すべきは、新しいシリア政府が権力を掌握して以来、テルアビブに対して何の脅威も示していないにもかかわらず、イスラエル軍が依然として侵入作戦と空爆を続けていることです。

過去7か月間で、イスラエル軍はシリアのヘルモン山と、同国南部内の15キロメートルに及ぶ安全保障地帯を支配下に置いています。