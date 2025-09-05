ユニセフ：ガザで70万人以上の子どもが教育を受けられない状況に

パレスチナ情報センターを引用したABNA通信によると、国連児童基金（ユニセフ）は、ガザ地区の子どもたちが教育を受ける権利を奪われ、学校は避難所となり、家屋は廃墟と化し、学ぶ場所がもはやどこにも残されていないと述べました。

ユニセフの発表によると、ガザでは70万人以上の子どもが正式な教育から締め出されています。この悲惨な教育状況は、パレスチナの子どもたちの将来を不透明にし、国際社会からの緊急の注意を必要としています。

この声明によると、広範囲にわたる学校の閉鎖と教育インフラの破壊は、学習プロセスを停止させ、子どもたちとその家族に深刻な精神的および社会的ストレスを与えています。

これに関連して、世界保健機関の事務局長は、ガザとスーダンの人道状況に対する深刻な懸念を表明し、ガザでの即時停戦と、病人が治療のために出国することを許可するよう求めました。

彼は付け加えて、「私たちはイスラエルに対し、ガザでの戦争を停止し、治療を望む人々がヨルダン川西岸および東エルサレムへ出国することを許可するよう求めます。」と述べました。

彼は、ガザの人々を飢えさせることは、シオニストに安全をもたらすだけでなく、人質の解放にも役立たないだろうと強調しました。

一方、占領下のパレスチナ領における世界保健機関の代表は、パレスチナ人がガザ地区南部に避難することで、ガザでの惨事が悪化するだろうと予測しました。彼はまた、ガザ地区での医療サービスの提供における問題にも言及しました。