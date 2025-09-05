アブートラビファルド氏：上海サミットは制裁に対抗する絶好の機会だった

ABNAの記者によると、ホジャット・オル・イスラム・アブートラビファルド氏は、テヘランでの今日の金曜礼拝の説教で次のように述べました。「統一週間の始まりに、私たちは偉大なイスラムの預言者の誕生の、輝かしく栄光に満ちた日々の中にいます。ヒジャーズの地で昇った太陽は、人間を形成し社会を築く啓示の光で、人類の世界を照らしました。この説教では、まず神の預言者の崇高な理想、人間と宇宙の創造の哲学、そして全能の神が人間と人類社会のために用意した頂点に到達するための道について言及します。」

ホジャット・オル・イスラム・アブートラビファルド氏は続けて、「上海サミットに参加するための大統領の中国訪問は、今年の見事な外交トレンドの一つです。現在、アメリカが多国間主義を弱体化させ、トランプ氏が脅威、制裁、関税の言葉で世界と話す状況において、このサミットは、衰退しつつある西側システムにおいて多国間主義を復活させ、制裁に対抗するための特別な機会なのです。」と付け加えました。

彼は、「このサミットの最終声明では、シオニスト政権によるイランへの攻撃が強く非難され、民間施設やインフラ、核施設に対するそのような攻撃的な行動は、国際法の原則と規範、そして国連憲章の明白な違反であり、イランの主権への侵害であると明記されました。」と指摘しました。

アブートラビファルド氏は、「これらのサミットの政治的雰囲気に精通している人々は、このような声明が、この透明性を持って前例がないことを知っています。声明では、これらの行動が地域および国際的な安全保障に損害を与えたことが明記されました。また、国連安全保障理事会決議2231の重要性も強調され、この決議は拘束力があり、その条項に従って完全に実施されるべきであると明記されました。それを恣意的に変更しようとするいかなる試みも、国連安全保障理事会の信頼性を損なうものと見なされます。」と述べました。