イエメン高官の暗殺はテルアビブの臆病さの表れ。占領者には驚きが待ち受ける

ABNA通信社によると、パレスチナ人の作家、ジャーナリストであり、電子新聞「ライ・アル・ヨウム」の編集長であるアブドルバリ・アトワン氏は、アル・マシラ・チャンネルとのインタビューで、シオニストの敵によるイエメン国民に対する犯罪は、イエメンの作戦がシオニストの敵をショックさせ、世界を驚かせたことによる大きな苦痛の明白な証拠であると語った。

アトワン氏は、イエメン国民の犠牲はすべてのイスラムおよびアラブ国家にとって誇りの源であるとし、イエメン政府の閣僚に対する攻撃は臆病さと卑劣さの極みであり、このような行動をとることはシオニストの常習であると述べた。彼らはこれをイランやレバノンで行い、今度はイエメンで行っている。

彼は、イエメンが国民、その尊厳、神聖な場所、名誉を守るためにこれらの殉教者を捧げたことに言及し、アラブの支配者たちがこの出来事を理解せず、イエメンとパレスチナに対する戦争のためにトランプに数兆ドルを与えていることに遺憾の意を表明した。この上級地域アナリストは続けた。「イエメンは勝利し、パレスチナも勝利し、抵抗は中東の地図を書き換えるだろう」。

彼は、シオニストの敵がイエメンの民間人を殺害する行動は、イエメンの英雄的な攻撃によってその安全と安定が揺るぎ、経済的、政治的、軍事的な甚大な被害を受けたことによる大きな苦痛を彼らが感じているためだと述べた。アトワン氏は、「分離式弾頭を備えたミサイルがヤッファに着弾し、敵に大きな損害を与えたことは、痛ましい出来事であり、敵をショックさせた。敵はこのミサイルが正確に標的に到達することを予想していなかった。将来、占領者にはイエメンからのさらなる驚きが待ち受けているだろう」と語った。

アブドルバリ・アトワン氏は、最近のイエメンによる極超音速の分離式ミサイルを使用した作戦が、敵に大きな人的・物的損害を与え、高価なアメリカとイスラエルの防空システムを摩耗させたと付け加えた。アトワン氏はさらに言葉を続け、「20億人のイスラム教徒は、シオニストの敵とその植民地プロジェクトに立ち向かったイエメンに借りがある。もちろん、傀儡、服従的、傭兵的な政府はシオニストであり、大量虐殺の犯罪に対して何の役割も果たしていない」と述べた。

彼は、イエメンがすべてのイスラムおよびアラブ国家を恥じさせたのは、22か月間抵抗し、シオニストの敵と戦い、アメリカ、イギリス、シオニストの侵略にさらされながらも、パレスチナ国民を支援した唯一の国であったからだと付け加えた。アトワン氏は、すべてのパレスチナ国民がイエメンの立場と、責任を放棄しなかったイエメン人の犠牲を高く評価していると述べた。すべての占領されたパレスチナの都市に住む人々は、シオニストの卑劣な犯罪を恐れないイエメン人の立場の偉大さを感じている。

アトワン氏は、イエメンがそのミサイルで世界を驚かせ、この驚きがシオニスト政権を根底から揺るがしたと述べた。イエメンは、イスラム国家の能力、名誉、尊厳を守る偉大な国であることを証明した。彼は、イエメンがシオニスト政権とその支持者を揺るがすような驚きを準備しているだろうと予測した。

アトワン氏は、シオニスト政権が最大の脅威をイエメンに見ており、イエメンは自国のミサイルと軍事装備を製造しており、その軍人および民間人は高い勇気を持ち、その名誉ある立場を堅持していると述べた。彼は、「イエメンはシオニストの敵を打ち破り、シオニストのプロジェクトを根底から破壊するだろう。なぜなら、イエメンは多くの能力を持っているからだ」と強調した。