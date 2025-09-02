ガザ市制圧に苦戦…　イスラエル軍を苦しめるハマスの戦術

ハマスなどの抵抗組織に詳しいハーニー・ダリー氏は、ハマスがここ数日に実施した待ち伏せ攻撃は、イスラエル軍がガザ市を制圧するのは容易ではないことを証明していると述べました。

ダリー氏によれば、イスラエルはガザ・ザイトゥーン地区に侵入できておらず、この地区郊外で戦闘が続いているということです。そして、この地域のトンネル網はハマスの強力な武器となり、さらなる待ち伏せ攻撃を行うための力になるだろうと指摘しました。

また、ハマスの組織構造についても、幹部らが殺害されても戦闘を続けることを可能にしている統率の取れた構造と階層を有していると述べました。

一方、別の軍事評論家フラーズ・ヤーギ氏は、「イスラエル軍は、複雑な待ち伏せ戦術、地雷の使用、接近戦などのハマスの戦術に混乱している。直接戦闘を減らすために大規模な空爆を行っているにもかかわらず、イスラエル軍は前線支援のためにさらに多くの部隊を派遣せざるを得なくなっている」と述べました。また、ガザ現地の情勢は、迅速な戦争終結を強調していたイスラエル当局の説明とは異なり、ハマスの戦略に大きな変化が起きていることを示していると指摘しました。そして、ハマスは継続的な圧力にもかかわらず、その戦闘能力を失っていないと述べました。