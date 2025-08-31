ニュース | イラン大統領：「我が国は侵略者に対し強固に対応」／バングラデシュで市民が反シオニスト・デモ実施

ペゼシュキヤーン・イラン大統領は29日金曜夜に記者会見し、核合意で定められたスナップバック・システム（国連の対イラン制裁を再発動させる措置）有効化に関するイラン政府の立場について、「我が国はスナップバックの有効化を全く求めていない」と述べています。

ペゼシュキヤーン大統領はさらに、「自らが既に多くの国際法に違反している欧州諸国の一部が、今になって、枠組みを尊重していないという理由で我々を非難していることは疑問だ。そのような国々の主張を、我々はどうして受け入れられるだろうか」とコメントしました。

また「我々は戦争を望んでいないが、もし彼らが侵略を望むなら、我々は力で対抗する」と語っています。

ロシア大統領：「露中関係は世界における安定要素」

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は中国訪問を前に、中国新華社通信による30日土曜発表のインタビューで、「ロシアと中国の関係は、国際政治の安定をもたらす重要な要素である」とし、「ロシアと中国の戦略的パートナーシップは、安定をもたらす力として機能している。ユーラシア大陸の二大国として、我々は大陸と世界が直面する課題と脅威に無関心ではいられない」と強調しました。

バングラデシュで、市民らがイスラエルの犯罪に抗議しデモ実施

トルコ・アナトリア通信によりますと、バングラデシュの首都ダッカで29日金曜、数千人の市民らがパレスチナ支持を訴え、シオニスト政権イスラエルに対抗する世界的な行動措置を求めました。

南米ベネズエラ、米国の脅迫の最中に軍事演習を実施

複数のニュースメディアが29日金曜、報じたところによりますと、米国による脅迫の最中にベネズエラで大規模な軍事演習が実施されました。AP通信によれば、「特別革命作戦」と称して、マドゥロ・ベネズエラ大統領が自ら指揮を執ったこの大規模演習ではパレード、射撃訓練、標的への模擬攻撃などが実施されています。

ガザ地区で抵抗勢力がシオニストに大打撃

シオニスト系メディアは29日、パレスチナ・ガザ地区で極めて深刻な治安事件が発生したと報じました。これらのメディアの報道によれば、シオニスト政権イスラエル軍のヘリコプターが激しい砲火の中、兵士を撤退させています。ヘブライ語系メディアの報道では、イスラエル軍はガザ市内・ゼイトゥーン地区で行方不明となっている兵士4人を捜索しているとされ、これらの兵士はパレスチナ・イスラム抵抗運動ハマスの軍事部門「カッサム旅団」に捕らえられたとの報告も出ています。

ロシア国連常駐代表：「欧州の行動に対するイラン外相の評価は『極めて正確』」

在オーストリア・ウィーン国際機関ロシア常駐代表、ミハイル・ウリヤノフ氏は29日金曜夜、スナップバックシステムの再発動を狙った欧州の行動に対するイラン外相の評価を「非常に正確」だとし、ツイートにおいて「欧州3カ国（英独仏）の行動は実際には侵略者に有利であり、被害者に不利益をもたらすものだ」と投稿しました。アラーグチー・イラン外相はツイッターで欧州の行動に対し「イスラエルと米国を代表する欧州3カ国は、イラン国民に対する私利私欲に満ちた圧力行使を決定した。イランが強く警告しているこの軽率な行動は、倫理に外れ不当かつ違法である」とコメントしています。

イエメン政府当局：「軍高官は暗殺されていない」

レバノンのアル・マヤーディンTVによりますと、イエメン首都サヌアにある同国国防省の情報筋は29日金曜日、シオニスト政権による最近のイエメン侵攻でイエメン軍司令官が暗殺されたとの主張に対し、「イエメン軍司令官暗殺は全く事実でない」と強調しました。この情報筋はさらに「シオニストたる敵対勢力がイエメン軍司令官暗殺について発表している内容は、単なる心理戦に過ぎない」と述べています。

パレスチナの自治政府議長と外交官が米国入国禁止に

米国務省は29日金曜日、「パレスチナ自治政府マフムード・アッバス及びその他のパレスチナ外交官に対し、国連総会出席のための米国入国ビザを発給しないとともに、パレスチナ国家樹立の試みを中止すべきである」と発表しました。

西側諸国の反イラン行動に中国が反応

中国外務省は29日金曜に声明を発表し、「国連安全保障理事会における対イラン制裁の再発動は非建設的な動向だ」と表明しました。この声明では、「イランの核問題は重大な段階にあり、対話と交渉を再開する必要がある。我々は、イランの核問題を正しいルートに戻すための平和と対話を支持する」と強調されています。

欧州諸国国防相ら、対ロシア圧力強化とウクライナ軍の訓練を支持

カイア・カラスEU外務・安全保障政策上級代表は29日、「EU加盟国は停戦合意後のウクライナ軍の訓練および、ロシアへの圧力強化を支持する」と述べました。また「今回の動きは西側諸国による安全保障上の確約の一環であり、ウクライナで予想される停戦成立に寄与するためのものだ」と強調しています。