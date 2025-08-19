国際アフルルバイト（アブナ）通信によると、神学校環境対策本部は、イランの水問題に関する犯罪者集団シオニスト政権の指導者ベンヤミン・ネタニヤフの戯言に反論する声明を発表しました。

この本部がイラン国民に向けた声明の全文は以下の通りです。

親愛なる文明を築くイラン国民へ。こんにちは。 最近、我々はシオニスト政権の指導者たちが、水問題に関してイラン・イスラム共和国に対する虚偽で根拠のない発言をしたのを目撃しました。これらの主張は、子供を殺害する政権の内部危機に対処する上での無力さと絶望から生じたものであり、占領地がイランよりも深刻な水ストレスの状況を経験している中で述べられています。

占領地の面積はイランの60分の1未満です。しかし、この犯罪政権による占領以来、「ヨルダン川」と「フーラ湖」は干上がり、この政権は「死海」と「ティベリアス湖」の再生にも失敗しています。したがって、その腐敗した指導者たちは、誇り高きイランのような偉大で古代の国を助けるという空想はやめるべきです！

イスラム・イランは、公正なアプローチで、国のすべての地域の水のニーズを満たそうと努めています。一方、シオニスト政権は、パレスチナ人とこの土地の本来の住民から水資源を奪い、簒奪者の入植者に与え、今や何ヶ月もガザの抑圧され、抵抗する人々を喉の渇きと飢餓で過酷な死に直面させています。さらに、この簒奪政権は、数々の戦争を起こして近隣諸国の水資源も奪っています。どうして今、偽善的に賢明なイラン国民を欺こうとすることができるのでしょうか？

数千年の文明を持つイラン人は、この土地の水ストレスに適応する方法を知っており、適応できる最も賢い人々です。彼らが、敵と無知な人々が作り出す蜃気楼のイメージに惑わされず、独立の道を歩むならば。パフラヴィー政権の暗い依存と支配の時代に、イランの干ばつと地盤沈下の原因となったこれらの誤った処方箋の例は、アメリカの「トルーマンの4点計画」とイスラエルの「カズヴィーン平野開発計画」でした。これらの計画は、数百人のアメリカとイスラエルの専門家の参加を得て、この土地で深井戸の掘削と、乾燥気候に基づく農業を地中海式農業に変更することを開始し、残念ながら定着させてしまいました！

しかし、イスラム革命後、イランは、水の貯蔵と移送の最新システム、地表および地下灌漑（浸透性）、廃水処理とリサイクル、海水淡水化の分野で目覚ましい成果を上げており、現在ではこれらの機器の製造国、さらには輸出国の一つと見なされています。

世界最大の陸上海水淡水化プラントは、イランの専門家によって設計され、シースタン・バルーチェスターン州に建設されました。この海水淡水化プラントは、1日あたり10万立方メートルの水を浄化する能力があります。世界で最も長い水道管も、海水淡水化プラントからイラン中央高原への水輸送に関連しています。また、イランは太陽光を利用した海水淡水化プラントの開発についても包括的な計画を持っています。

イスラム・イランは、集水域の総合的管理において世界のパイオニアの一つです。水資源の保全、洪水制御、および水資源の最適な利用のための包括的な計画は、生物学的集水域管理や、水と土壌を同時に保全するための植物の植え付け、地表および地下ダムや堰の建設、帯水層涵養井戸、地下河川（カナート）の開発といった計画の形で進行中です。この科学的で包括的なアプローチは、水資源の持続可能な利用につながっています。

世界的な水危機は、地球温暖化、水資源の蒸発、誤った生産・消費パターン、そして浪費に根ざしています。間違いなく、我々の偉大な国民は、イスラムの教え、科学技術、そしてその輝かしい文明の経験に支えられて、この水ストレスから解放され、水の利用方法を改革し、水と環境問題へのアプローチを修正するという大きな決断を下し、それが危機要因として悪用されることを許さず、この脅威を国家の力と繁栄の源に変えるでしょう。

水資源を緊張と紛争の道具とするシオニスト政権とは異なり、イスラム・イランは地域諸国やイスラム世界と、水資源管理と水技術の移転において建設的な協力をする用意があります。

最後に、賢明な方法でこれらの逆境を乗り越えるイラン人の勝利を全能の神に願います。

神学校環境対策本部