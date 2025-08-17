イラン大使、成功裏に開催されたアルバインの儀式に対してイラクの宗教指導部、政府、国民に感謝

アフルル・バイト通信（Abna）によると、イラク駐在イラン大使のモハンマド・カゼム・アール・サデグ氏は、イラク人の比類なきもてなしを称賛し、この儀式を地域における敵に対する団結と抵抗の象徴と見なした。彼はまた、イラン人巡礼者の壮大で秩序ある参加にも感謝の意を表した。

イラクの公式通信社によると、モハンマド・カゼム・アール・サデグ氏は声明で次のように述べている。「フセイン（ア.ス.）の神の名のもとに、『私を助ける者はいないか』という叫びに愛する者たちが応えたことを記念し、我々が信じ、立ち続けるその誓いを新たにする。我々が全身全霊で結び、心の言葉で言う誓い。『我々は、結んだその約束を守り続ける』と」。

イラン大使は声明の中で次のように明言した。「カルバラに至るこの道では、愛が意味を見出し、誠実さが具現化される。アルバインのすべての美しさの中で、イラクの子らの純粋な心の姿が最も美しい。あなたがた『モケブ』の持ち主は、この光り輝く道、約束されたマフディ（ア.j.）の出現の道の控えめなもてなし手である。あなたがたは、家の扉だけでなく、心をも巡礼者たちに開いた。一枚の素朴なパン、一杯の水、そして地面のカーペットで、しかし愛に満ちた手と天のまなざしで、あなたがたは世界に寛大さ、寛容さ、そして許しの意味を教えた」。

アール・サデグ氏はさらに、「あなたがたは、フセイン（ア.ス.）への奉仕には国境がないことを我々に教えてくれた。おお、尊厳の子らよ、我々はあなたがたから愛情と愛を学んだ。あなたがたの心はフセイン的になり、見返りを期待することなく、気取らず、休むことなく、全身全霊でフセインの巡礼者たちを迎え入れた。心の底から、涙の言葉と知の論理で、我々は言う。『おお、イラクの民よ、あなたがたに感謝する』と。最高権威者から政府、そして国民、特に誇り高き部族、熱心な若者、ザイナブの姉妹たち、そしてすべての治安部隊まで、巡礼者の安全を確保し、暗闇、無知、憎悪の雲を遠ざけるために夜を徹して見守った、その目覚めた目たちに」。

「おお、高貴なイラクの国民よ、我々はあなたがたの足元の土に口づけする。なぜなら、あなたがたはフセイン（ア.ス.）の道を花で敷き詰めてくれたからだ。寛大さ、精神性、そして抵抗に満ちたフセイン（ア.ス.）の慈悲の食卓のこの驚くべき組み合わせは、『屈辱から遠ざかれ』という叫びを繰り返している。それは、今日、地域における我らがウンマの敵の基盤を揺るがし、国民間の分裂を企てる彼らの無能さを明らかにした叫びである。そして、神の御心により、フセイン（ア.ス.）の運動を模範とすることで、専制と占領の旗は地域から取り除かれるだろう」。

イラン大使はメッセージの最後に、「この偉大なサイイド・アル・シュハダのアルバインの壮大な叙事詩に参加し、知恵、知識、威厳、そして落ち着きをもって、兄弟であり友人である親愛なるイラクのすべての法律と習慣を遵守した、親愛なる、貴重で偉大なイラン国民にも感謝しなければならない。そして、あなたがたは誇りであり、栄光であると彼らに伝えたい」と付け加えた。