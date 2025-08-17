「大イスラエル」という邪悪な計画に対するパキスタンの断固たる立場

パキスタン外務省は、次のように強調しました。「国際社会は、このような挑発的な概念を完全に拒否し、シオニスト政権の不安定化を招く行動を防ぎ、パレスチナ国民に対する継続的な犯罪と残虐行為を終わらせるために、即時かつ効果的な措置を講じるべきです。」

この声明の中で、パキスタンは、パレスチナ国民の正当な権利、特に自決権と、1967年以前の国境に基づき、聖地エルサレムを首都とする独立した持続可能な統一パレスチナ国家の樹立を全面的に支持することを改めて表明しました。