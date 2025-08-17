「大イスラエル」という邪悪な計画に対するパキスタンの断固たる立場

パキスタン外務省は、次のように強調しました。「国際社会は、このような挑発的な概念を完全に拒否し、シオニスト政権の不安定化を招く行動を防ぎ、パレスチナ国民に対する継続的な犯罪と残虐行為を終わらせるために、即時かつ効果的な措置を講じるべきです。」
この声明の中で、パキスタンは、パレスチナ国民の正当な権利、特に自決権と、1967年以前の国境に基づき、聖地エルサレムを首都とする独立した持続可能な統一パレスチナ国家の樹立を全面的に支持することを改めて表明しました。
パキスタンは、いわゆる「大イスラエル」の形成に関するシオニスト政権首相の最近の発言を断固として拒否し、これらの考えを「非合法かつ挑発的」であると述べました。 アーフルルバイト（AS）通信社（ABNA）の報道によると、パキスタン外務省は声明で次のように発表しました。「このような発言は、国際法、国連憲章、およびパレスチナに関する関連決議に明らかに違反しており、シオニスト政権がその違法な占領を強化し、地域の恒久的な平和と安定に向けた国際社会のあらゆる努力を無視する意図を示しています。」
