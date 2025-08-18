テキサス州高官の反イスラムメッセージに対する批判

国際アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、テキサス州葬儀サービス委員会の委員長が、イースト・プラノ・モスクの事件審査中に反イスラム的なメッセージを送信したことで、批判の波に直面しています。

報道によると、同委員会の委員長であるクリスティン・ティップス氏は、当時の事務局長スコット・ビンガマン氏とのやり取りで、コーランを非イスラム教徒にとって暴力的な脅威であると描写する過激な親シオニストネットワークからの画像を送信していました。彼女はまた、イースト・プラノ・モスクをアメリカ社会への脅威と見なす過激なユーチューバーのビデオも送っていました。

これらのメッセージは、委員会がモスクに対する苦情を審査している最中に送信されました。最終的に、このイスラムセンターはいかなる違反も認められませんでした。

メッセージの一つで、当時の委員会事務局長であったビンガマン氏は、反イスラム的な内容に対して、「憎しみが教えられるとき、忍耐するのは難しい」と書いています。ティップス氏も、「同意します！」と返信していました。

これらのやり取りが公開されたことで、テキサス州のこの州委員会の公平性と機能について深刻な疑問が提起されています。イスラム教徒の活動家たちは、この行動を差別の例であるとし、この問題の透明な調査を求めています。