米国でのモスク前での事件を宗教的ヘイトクライムとして捜査するよう求める声

国際アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、イスラム関係・アメリカ評議会コネチカット支部（CAIR-CT）は、スタンフォード市のモスク前で発生した事件を、宗教的ヘイトクライムとして捜査するよう州当局に求めました。

同団体によると、昨日、一人の男がスタンフォードにあるニューヨーク・イスラム文化センターの前に車を停め、礼拝から帰る家族に向かって、反イスラム的なスローガンを叫び、イスラム教の預言者（彼に平安あれ）を侮辱しました。この行為は子供たちの目の前で行われ、イスラム教徒コミュニティに恐怖を引き起こすための「標的を定めた口頭攻撃」と表現されています。

イスラム関係・アメリカ評議会コネチカット支部は声明を発表し、地元のモスク周辺の警察のパトロールを強化し、同様の事件を報告するよう人々に促すことを求めました。同評議会は、このような行為がイスラム教徒の安全と平穏を脅かすと強調しました。

スタンフォード警察署の副署長は、この事件が日曜日（現地時間）に報告され、重要犯罪課に引き渡されたと発表しました。彼によると、警察官は記録された映像を調べ、目撃者と話をしており、捜査は真剣に続けられています。