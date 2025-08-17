バガエイ：「目を見開いてコーカサス情勢を注視している」

アフルル・バイト通信（Abna）によると、イラン・イスラム共和国外務省のイスマイル・バガエイ報道官は、インタビューで南コーカサス地域における最近の情勢に関するイランの立場を説明し、イランと近隣諸国にとってこの地域の重要性を強調して、「南コーカサス地域は、政治、経済、地政学的に、我々と地域諸国、特にロシアにとって重要である」と述べた。

同報道官は、イランが同国北西部の情勢に対して抱いている敏感さについて言及し、さらに「我々は目を見開いて情勢を注視しており、いかなる問題も単純化したり軽視したりすることはない」と付け加えた。

ラジオ・ゴフトグーの番組「対話の波に乗って」に電話で出演したバガエイ氏は、誤った解釈や誤った情報の拡散を避ける必要性も強調し、「一部の解釈は誤った情報に基づいており、その目的は、イラン・イスラム共和国と南コーカサス地域の国々との関係を混乱させることにあるかもしれない」と述べた。

インタビューの別の部分で、同報道官は、「我々は、誤解を招く可能性のある表現や概念を避けることを推奨する」と述べた。

また、アルメニアの国境線の回復問題に言及し、「我々の議論はアルメニアの国境線の回復に関するものであり、この問題は注意深く、慎重に進められるべきだと信じている」と説明した。

同報道官は、さらにアルメニアとアゼルバイジャンの間の最近の戦争について言及し、「この2国間の戦争が始まると、アルメニア南部の鉄道が遮断された」と述べた。

彼は付け加えた。「4つ目の点は、我々のレッドラインである外部からの干渉です。我々は、外部からの干渉や域外勢力の存在は決して有益ではないと考えており、これが地政学的な複雑さを引き起こすと信じています」。

彼は強調した。「イラン・イスラム共和国は、南コーカサス地域における外国軍の存在が事態をより複雑にすると考えている」。

バガエイ氏は、「アルメニア当局は、この鉄道の再建がアルメニア企業と、アルメニアの法律に従って登録される米国企業との協力で行われること、そして国境沿いにいかなる外国軍も配置されないことを明確に我々に伝えた」と述べた。

同報道官は、アルメニアとアゼルバイジャンの間の平和協定の第12条にも言及し、「この条項によると、アルメニアとアゼルバイジャンの国境沿いにいかなる外国の軍事力も配置されない」と述べた。

彼は付け加えた。「我々はこの問題に対して非常に高い感受性を持っており、アルメニア自身も外国軍の存在がもたらす結果を認識している」。

インタビューの最後に、同報道官は再びイランにとっての南コーカサス地域の重要性を強調し、「我々は南コーカサスの国々と良好な関係を築いており、この地域の安定と安全は我々にとって重要であると信じている」と述べた。

彼は付け加えた。「イラン・イスラム共和国は、地域の国々との関係と二国間協力を強化するために行動する準備ができており、地域の安定と安全を強化するいかなる行動も支持する」。