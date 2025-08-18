ナビーフ・ベリ: レバノン政府による武器独占決議は、提案された形では実行不可能である

アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、レバノン議会のナビーフ・ベリ議長は、テレビ局「アル・アラビーヤ」とのインタビューで、政府の武器制限決定に関する対話を求め、武器独占に関する政府の決議は、提案された形では実行不可能であると強調しました。

ナビーフ・ベリは続けて、アメリカの特使トム・バラックと会談する予定だが、自身から提案はしないと付け加えました。

彼はまた、シオニスト政権がその義務と停戦関連合意の履行を拒否している限り、ヒズボラに関するいかなる決定も実行可能性がないと述べました。

レバノン議会議長はまた、ヒズボラは停戦以来、一発も発砲していないのに対し、シオニスト政権は攻撃を続けていると指摘しました。

ナビーフ・ベリは、内戦勃発や国内平和への脅威に対する懸念はないと改めて強調しました。

これに先立ち、レバノン議会の議長は演説で、シオニスト政権とその国全体に対する計画に対抗することに焦点を当てる必要性を強調し、抵抗の武器に関する政府の決定に反対を表明し、内部の意見の相違が占領政権の侵略に対抗するという優先事項に取って代わるべきではないと警告しました。

「ナイム・カシム」ヒズボラ・レバノン副書記長も、武器に関するレバノン内部の議論へのシオニスト政権のいかなる干渉も拒否し、「ヒズボラはイスラエル敵に武器を引き渡さない」と強調しました。

これらの発言は、レバノンが依然として政治的・安全保障上の課題に直面している状況下でなされました。

この文脈において、レバノンの政界は、ベイルートへの米国特使および西アジア担当特別特使の到着を待っています。この訪問は、武器制限計画に関する新しいアイデアを携えているとされています。