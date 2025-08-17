トゥルキ・アル＝ファイサル氏：「ネタニヤフは精神病質の殺人者だ」

アフルル・バイト通信（Abna）によると、サウジアラビアの元情報機関長官であるトゥルキ・アル＝ファイサル氏は、CNNの司会者クリスティアン・アマンプール氏とのインタビューで、リヤドとテルアビブの関係正常化への圧力について触れ、「犯罪者であり精神病質の殺人者であるネタニヤフのような人物と、サウジアラビアがどうして正常化プロセスに入ることを期待できるだろうか？現在の状況では、そのようなことは不可能だ」と述べた。

彼は2002年のアラブ和平イニシアティブを振り返り、次のように付け加えた。「サウジアラビアは常に政治的解決と持続的な平和を提案してきた。それは、アラブ和平計画の枠組みでも、最近のフランスとの共同計画でガザ戦争を終わらせるためでも同様だ。これらの条件が満たされる前に、正常化は全く議題に上らない」。

トゥルキ・アル＝ファイサル氏はさらに、ネタニヤフ氏の「大イスラエル」の夢に反応し、警告した。「イスラエル首相がナイル川からユーフラテス川までを網羅する地図について語るとき、それはパレスチナを越えてアラブ領土の一部を占領する意図があることを意味する。これは国際社会が真剣に受け止めるべき危険だ」。

サウジアラビアの元情報機関長官はまた、最近の戦争が始まって以来のパレスチナ人の甚大な死傷者数に言及し、強調した。「10万人以上のパレスチナ人が死傷し、数百万人が避難民となり、ガザは破壊された。これが成功だろうか？決してそうではない。これは、自身の個人的な権力と裁判から逃れることだけを考えている人物の政策の結果だ」。

彼はまた、1967年の国境に基づくパレスチナ国家の国際的な承認を求め、次のように述べた。「この行動は、アメリカとイスラエルの孤立をさらに明らかにさせ、ヨーロッパをイスラエルの侵略に対してより真剣な立場を取るように導くことができるだろう」。