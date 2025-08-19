国際アフル・バイト通信社（ABNA）によると、人権団体アムネスティ・インターナショナルは2025年8月18日月曜日、イスラエルがガザ地区の住民に対し意図的な飢餓政策を展開していると非難する報告書を発表した。ガザ市の病院で働く2人の医療従事者と、19人の避難民へのインタビューに基づくこの報告書は、「パレスチナ人の健康、福祉、そして社会的構造の体系的な破壊」を指摘している。アムネスティは、この政策がイスラエルによる「進行中のジェノサイド」の一部であると断じ、即時封鎖解除と持続可能な停戦を求めた。

ガザ保健省によると、8月17日日曜日に栄養失調に関連する原因で7人（うち2人が子ども）が死亡した。国連は、2023年10月に始まった紛争以来、ガザの飢餓と栄養失調のレベルが最高に達していると警告している。しかし、イスラエル当局は意図的な飢餓を引き起こしているという非難を否定し、ガザ保健省が提供する数字に疑問を呈している。

この報告書は、イスラエルが人道支援の流入を厳しく制限し、数百万人の命を危険にさらしている状況で発表された。アムネスティは、食料や安全な水が不足する中、妊婦や授乳中の女性が非人道的な状況に直面しているという痛ましい証言を収集した。ある母親は、飢えのために子に母乳を与えられない状況を語り、深い個人的な挫折感を表明した。

こうした中、イスラエルの政策に対する米国の沈黙と無条件の支持は、広範な批判を浴びている。人権擁護を標榜するワシントンは、アムネスティの重大な非難に対し反応を示さず、イスラエルへの軍事的・政治的支援を続けることで、この人道危機の悪化に加担していると非難されている。また、国連の支援トラックを待つ市民が攻撃され、殺害された事件も報告されている。

国連の評価によると、ガザの農地の86％がイスラエルの軍事作戦により破壊され、新鮮で栄養価の高い食料へのアクセスはほぼ不可能となっている。ガザでのトマト1キロの価格は23ドルに達し、戦前の20倍に跳ね上がっている。この状況に加え、水道・衛生インフラの破壊により、感染症の増加とさらなる死者が発生している。

アムネスティは、米国や欧州連合などイスラエルの同盟国に対し、武器移転の即時停止と選択的制裁の適用を求め、進行中の「ジェノサイド」を終わらせるための法的・道義的義務を果たすよう訴えた。しかし、ワシントンはこの惨劇の規模を無視し、戦略的利益を人間の命より優先しているように見える。