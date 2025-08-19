国際アフルルバイト（アブナ）通信によると、イスラエル政権は南スーダンへの新たな援助を送る意向を表明しました。南スーダンは、一部のメディア報道で、パレスチナ人をガザ地区から強制的に移送する可能性のある目的地の1つとして言及されています。

同政権の陸軍ラジオが発表した声明の中で、イスラエル政権の外務省は次のように述べています。「イスラエルは、2024年9月に始まったコレラの流行を受けて、南スーダンに緊急人道援助を提供します。」

同政権の公式メディアも、イスラエルが、外務大臣ギデオン・サアールの監督の下、医療機器、浄水装置、食料パッケージを含む緊急人道援助を南スーダンに送ることを決定したと報じました。

この措置は、イスラエル政権が昨年3月2日からガザにつながるすべての通路を封鎖し、いかなる人道支援物資の進入も阻止している中で行われました。この行動は、国境に支援トラックが山積みになっているにもかかわらず、この地域で飢饉を引き起こし、わずかな量の援助しか進入が許可されず、パレスチナ人の最低限のニーズさえ満たしていません。

1週間前、一部の国際メディア報道は、南スーダン政府が、イスラエルの投資と引き換えに、ガザのパレスチナ人を自国領土に受け入れるというイスラエル政権の要請に当初同意したことを明らかにしました。しかし、南スーダン政府は直ちにこの主張を否定し、そのような合意は基本的に存在しないと発表しました。

これに関連して、シオニスト政権の外務副大臣シャレン・ハスケルは先週ジュバを訪問し、南スーダン大統領サルバ・キールと会談しました。また、南スーダン外務大臣モンティ・セマヤ・クンバは昨年7月29日にエルサレムを訪問し、ギデオン・サアールと会談しました。この訪問中、彼は占領下のヨルダン川西岸北部のイスラエルの入植地も訪れました。

一方、イスラエル政権による2023年10月7日以来の攻撃と封鎖により、61,944人のパレスチナ人が死亡し、155,886人が負傷しました。そのほとんどが女性と子供です。また、9,000人以上が行方不明となり、数十万人が避難民となり、飢饉により258人が命を落としました。その中には110人の子供が含まれています。

2011年にスーダンから分離した南スーダンは、依然として不安定な状況にあります。2013年から2018年までの同国の大統領サルバ・キールの支持者とそのライバルであるリエク・マシャールの間で起こった内戦により、約40万人が死亡し、400万人が避難民となりました。