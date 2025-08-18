「大イスラエル」という考えは、地域と世界の安全保障に大きな危険をもたらす。

アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、イラン・イスラム共和国外務省は、シオニスト政権によるガザ市の退去決定と、無力な住民や難民の度重なる強制退去を強く非難し、この恐ろしい戦争犯罪に対抗する国際社会とイスラム諸国の責任を強調しています。

外務省は声明の中で次のように述べています。「占領政権によるガザ市住民の強制移住の決定は、過去2年近くにわたり最も激しい爆撃にさらされ、過去5ヶ月間は占領政権によって課された飢餓に直面してきた人々にとって、戦争犯罪および人道に対する罪の明確な例です。この決定は、パレスチナを国民およびアイデンティティとして抹消し、ジェノサイド計画を完了させること以外の目的はありません。間違いなく、この決定はシオニスト政権の犯罪指導者たちの不処罰が定着した結果であり、それは米国および一部のヨーロッパ諸国によるこの政権への全面的な軍事的・政治的支援と、国連安全保障理事会および国際裁判所によるこの政権の指導者たちの責任追及に対するあらゆる真剣な行動の妨害の結果です。」

シオニスト政権によるガザ市住民の強制移住という犯罪は、この地域におけるパレスチナの国民的アイデンティティと外観を完全に破壊し、パレスチナ人に対するジェノサイド計画を完了させることを目的としていますが、同時にシオニスト政権の首相が「大イスラエル」のアイデア（イスラム-アラブの広大な土地を含む）を形成しようと企んでいるという厚かましく非常に危険な主張と同時に起こっています。これは、占領政権であるシオニスト政権の支配的な性質と、この政権が地域と世界の平和と安全にもたらした大きな危険を示しています。

イラン・イスラム共和国は、シオニスト政権がガザ市の人々をこの地域の南部に移動させるという口実で虐殺を激化させ、さらなる犯罪を犯そうとする陰謀を警告しつつ、国際社会、特にイスラム諸国がパレスチナ人民に対する戦争行為とジェノサイドを停止するための即時行動の必要性を強調し、シオニスト人種差別政権の抑えきれない残虐行為と暴虐に対する無関心と無策は、その政権を犯罪的な拡大と犯罪の継続に対してより貪欲にさせるだろうと指摘しています。