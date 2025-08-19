ウォール・ストリート・ジャーナル：ゼレンスキーはトランプとの会談で「領土交換」に反対しなかった

Abna通信がロシア・アル・ヨウムを引用して報じたところによると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は欧州当局者の話を引用し、ウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキーが昨夜のドナルド・トランプ米大統領との会談で、ロシアとの領土交換案を拒否しなかったと報じました。

この報道によると、ゼレンスキーは同時に、ウクライナの憲法上の考慮事項を乗り越えることは難しいだろうと強調しました。

この報道によると、ウクライナ大統領は、国民の移転プロセスとウクライナ憲法条項の違反が直面する問題に言及しましたが、「相応の交換を検討することは可能だ」と述べました。

これに先立ち、ウクライナ大統領はインタビューで、「ウクライナの領土をロシアに譲渡することは不可能だ」と述べていました。

ホワイトハウスでの会談後、彼は「私たちが必要としているのは停戦ではなく、真の平和だ」と語りました。

ゼレンスキーは、ウクライナの国土の問題が非常に重要であることを強調し、「プーチンとの会談で、この問題について彼と話し合う」と述べました。

彼は、「トランプとはウクライナの領土について詳細な議論をした」と述べました。