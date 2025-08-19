アフルルバイト（アブナ）通信によると、シオニスト政権の情報筋は、同政権の軍が、軍事要員と予備役の深刻な不足を解消するため、海外のユダヤ人の徴兵に頼っていることを明らかにしました。これは、同政権の政治構造がガザ市を占領することを決定した後のことです。

シオニスト政権のテレビチャンネル7は本日、深刻な軍事要員不足に直面しているイスラエル軍が、海外のユダヤ人に対し、占領地に移住し、多額の給与と引き換えに軍に入隊するよう勧誘することを検討していると明らかにしました。

この措置は、シオニスト政権の閣僚がガザ市の完全占領を決定した後に取られました。一方で、占領地では徴兵制法に関する国内危機が高まっており、ハレディ（超正統派）政党はハレディ派の兵士を徴兵することを拒否しています。

このシオニストメディアによると、人事部門の統計に基づくと、シオニスト政権軍の人員不足は現在1万人から1万2千人と推定されています。このため、ハレディ派が戦争に行くことを拒否していることを考慮し、軍は軍事力を早急に強化するための新しい解決策を検討しようとしています。

この関連で、シオニスト政権のテレビチャンネル7は、軍の公式通信社を引用し、軍と安全保障当局が、特に米国とフランスの18歳から25歳の若いユダヤ人をターゲットにした軍事力強化計画を策定しており、彼らに占領地に移住し、数年間軍に登録することを奨励していると報じました。

公開された報告によると、シオニスト政権軍は現在、海外のユダヤ人から年間1万人の兵士を徴兵する能力があると推定されています。しかし、彼らは最初の目標として、ユダヤ人移民の中から年間600人から700人の兵士を徴兵することを設定しました。

イスラエル軍によると、この決定はまだ検討と策定の初期段階にあります。

一方、一部の senior officialsは、ディアスポラのユダヤ人の感情に訴えることが、軍の列を強化し、軍事要員不足を緩和するのに役立つかもしれないと明らかにしました。

シオニスト政権軍が海外のユダヤ人の徴兵に頼っている一方で、ガザ戦争から2年近くが経過し、軍事要員と予備役の深刻な不足に加えて、軍事装備の老朽化が軍にとってますます大きな課題となっていることは注目に値します。

この問題は、シオニスト政権の閣僚が、自らの政治的存続を維持することを目的として、ガザでの戦争を拡大し、ガザ市を完全に占領することを決定した中で起こっています。