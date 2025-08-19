シオニスト代表団がアラブ首長国連邦大統領と秘密裏に会談

アフルルバイト（アブナ）通信によると、情報筋は、シオニスト政権の戦略問題担当大臣が率いる代表団が最近、秘密裏にアラブ首長国連邦を訪問し、同国の大統領と会談したと報じました。

シオニストのチャンネル、カンによると、イスラエルの戦略問題担当大臣ロン・ダーマーが率いるシオニスト代表団が秘密裏にアラブ首長国連邦を訪問し、同国の大統領シェイク・ムハンマド・ビン・ザイードと会談しました。

この報告によると、会談ではガザ問題が取り上げられました。

これに先立ち、シオニスト政権の野党指導者ヤイル・ラピッドもアブダビを短期間訪問し、シェイク・ムハンマド・ビン・ザイード大統領とシェイク・アブドラ・ビン・ザイード外務大臣と会談しました。

ラピッドが発表した声明によると、アラブ首長国連邦大統領宮殿で行われたこれらの会談で、両者は地域の動向について話し合い、ガザにいるすべてのシオニスト捕虜を帰還させることの重要性を強調しました。

一方で、情報筋は最近、エジプト側がガザでの戦争を停止するための新しい提案を提出したことを確認しました。

これらの情報筋によると、この提案には、西アジア問題に関する米国特使スティーブ・ウィトコフの計画に沿った点がいくつか含まれており、さらなる理解の基礎となる可能性があります。

発表された情報によると、この提案の条項には、10人の生きたシオニスト捕虜の解放と、死亡した捕虜18人の遺体の引き渡し、国連や赤十字などの国際機関を通じたガザへの人道支援の受け入れ、60日間の停戦、そして停戦開始と同時に戦争を完全に終結させるための交渉の開始など、いくつかの主要な軸が含まれています。

これに関連して、シオニストのチャンネル「i24 News」も、カイロの情報筋を引用し、ハマス運動が仲介者に対し、この計画を何の変更もなしに受け入れる準備ができていると伝えたと報じました。