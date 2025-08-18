アルアズハルが「大イスラエル」の幻想に反応

アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、エジプトのアルアズハル機構は、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相による「大イスラエル」に関する発言を非難し、そのような発言を「幻想」であり「挑発的な言葉」であると表現しました。

アラビー21の報道によると、同機構はXで公開された声明で、「アルアズハルは、占領政権の当局者による『大イスラエル』の幻想に関する挑発的で受け入れがたい発言を最も強い言葉で非難する。このような発言は、深く根付いた占領者の精神を反映している」と述べました。

アルアズハルは、このような発言が、地域の国の富を支配し、パレスチナの残りを貪り食おうとする占領者の過激な願望と意図を証明していると強調しました。

アルアズハルは声明の中で、「これらの政治的幻想は現実を変えることはなく、占領者がパレスチナを世界の地図から消し去るためにガザで犯している犯罪、虐殺、ジェノサイドから目をそらそうとするいじめと試み以外の何物でもない」と指摘しました。「また、これらの幻想は、占領者がパレスチナの土地の一寸たりとも支配する正当性を与えるものではない。パレスチナは純粋にアラブ・イスラムの土地であり、その本質を歪めたり、その現実を変えたりすることは容易ではない」。

アルアズハル機構は、占領者が地域の国や人々の真剣さを試すために時折口にする過激な宗教的物語に断固として反対すると表明し、アラブ・イスラム共同体に対し、国の統一と地域の安定を脅かすこのいじめに立ち向かうために団結するよう求めました。

先週、ネタニヤフはテレビのインタビューで、自分は歴史的かつ精神的な使命を帯びていると感じており、「大イスラエル」というビジョンと結びついていると述べました。