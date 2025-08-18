捕虜としての抵抗は、聖なる防衛の物語においてこれまで以上に強調されるべきである

アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、誇り高き自由人たちがイスラムの祖国に帰還した記念日と同時に、国立イスラム革命・聖なる防衛博物館のファッケ・デジタルギャラリーで、本『私はイブラヒム・ハディではない』の発表と書評会が開催されました。このイベントには、国立イスラム革命・聖なる防衛博物館のメフディ・アミリヤン館長（将軍）、この作品の語り手である誇り高き自由人イブラヒム・ハディ氏、文学評論家のモハンマド・ガセミプール氏、著者であるアミル・ノバラニ氏、そしてメディア関係者や聖なる防衛文学の愛好家たちが参加しました。

式典の冒頭で、アミリヤン将軍は、8年間にわたる強要された戦争のさまざまな側面への注意を払う必要性を強調し、「聖なる防衛は戦場だけでなく、家族の心の中にも流れていた」と述べました。彼は、「聖なる防衛には、塹壕の背後にいた指揮官やバスィージ（民兵）から、この道で重要な役割を果たした戦闘員の父親、母親、妻、子供たちまで、さまざまな階層の人々が参加していました」と語りました。

アミリヤン将軍はさらに、「12日間の強要された戦争にも多くの出来事が含まれており、それらを考慮に入れることで、聖なる防衛の雰囲気をよりよく理解することができます。したがって、私たちは、殉教者や退役軍人の妻、子供、親が耐えた困難について、もっと語り、彼らへのより多くの支援を行うべきです」と付け加えました。

国立イスラム革命・聖なる防衛博物館の館長は、自由人というテーマに焦点を当てる必要性を強調し、「自由人という分野は、十分に扱われていません。いくつかの機関や組織が活動を行ってきましたが、まだやるべきことがたくさんあります。戦場での抵抗には一つの意味がありますが、捕虜生活中の抵抗には別の意味があります。塹壕で武器を持って戦う戦闘員は、一つの種類の戦いをしますが、敵の領土で、そしてその支配下で捕虜になったとき、彼は異なる状況に直面します。敵の刑務所でも、私たちの自由人たちは抵抗をやめませんでした」と述べました。

彼は、「捕虜生活の間、敵の影は捕虜の上にあります。彼は、食べ物や基本的なニーズから、文化的、宗教的、個人的な活動まで、敵の圧力下に置かれています。表面上は、捕虜に義務は残っていないように思えるかもしれませんが、私たちの自由人たちは、そのような状況でも戦いと抵抗をやめませんでした。この概念は、聖なる防衛の物語において、これまで以上に強調されるべきです」と述べました。

アミリヤン将軍は、「聖なる防衛、特に自由人という分野は、今以上に本や著作物を必要としています」と述べ、次のように続けました。「戦場での抵抗は私たちに大きな教訓を与えてくれますが、敵の支配下での捕虜としての抵抗は、忍耐の別の意味であり、注目され、研究されるべきです。この分野での本の研究と出版は貴重な一歩であり、拡大されるべきです」。

続いて、本『私はイブラヒム・ハディではない』の著者であるアミル・ノバラニ氏は、作品の形成過程について述べました。「殉教者の両親が亡くなった後、彼の兄弟が記憶を語ってくれ、それがこの本の一部を書くきっかけとなりました。実際、これらの物語を収集するために払われた努力と苦労が、この崇高な殉教者に関する不朽の作品を生み出すことにつながりました」。