8シャフリヴァルの事件は、アメリカに支援された組織的テロの明確な例である

アーリ・バイト通信社（アブナ）の報道によると、ホジャトレスラム・アスカリ氏は、本日2025年8月17日日曜日、政府週間殉教者ラジャーイーとバーホナルの追悼式典の協議および計画会議で、8月17日の捕虜帰還記念日に言及し、「この日と、イスラム革命と神聖防衛のすべての尊い殉教者の記憶は常に大切にされるべきです」と述べました。

彼は、「今後数週間で、州内で多くのプログラムが開催される予定であり、その中でも最も重要なのは、イスラム革命の2人の傑出した庶民的な人物、ムハンマド・アリー・ラジャーイーとムハンマド・ジャヴァード・バーホナル両殉教者の殉教を思い起こさせる8シャフリヴァルの機会です」と述べました。「この2人の崇高な殉教者は、シンプルな生活、庶民性、敬虔で革命的な管理の象徴であり、1360年（1981年）の首相官邸爆破テロ事件は、イラン国民の主要な敵であるアメリカの直接的な支援を受けた組織的テロの明確な例でした」。

マザンダラーン・イスラム宣伝調整評議会の議長は、「この犯罪は、テロと不安定化を通じてイスラム革命を封じ込めるという敵の恒久的なプロジェクトの一部であった」と述べ、「この機会に加えて、17シャフリヴァル（神の日）も、イスラム革命の歴史における最も重要な出来事の一つとして、特別な重要性を持っています」と付け加えました。

アスカリ氏は続けて、「この蜂起は、人々の犠牲と抵抗によって、パフラヴィー政権の基盤を揺るがし、テヘランのジャレ広場で多くの親愛なる同胞が殉教したことは、革命の道のりの転換点となりました」。

彼はさらに、「イマーム・ホメイニー（R.A.）はこの日を『神の日』と呼び、その記念の必要性を強調しました。これらの機会の重要性は、今日、世界の抵抗のモデルとなっているイラン国民の抵抗の輪を維持することにあります」。

マザンダラーン・イスラム宣伝調整評議会の議長は、敵の反イラン政策が続いていることに触れ、「革命的人物暗殺が激化した1960年代には、今日、これらの政策は複合戦争、サイバー攻撃、心理戦、メディア戦争という形でイラン国民に対して追求されています」。

アスカリ氏は、次のように述べました。「12日間の強要された戦争は、これらの圧力の明確な例であり、その間に女性、子供、救助隊員、核科学者、軍事司令官を含む数百人の同胞が殉教しました」。

彼はさらに、「これらの行動は、依然として高貴なイラン国民を脅かす世界的な傲慢さの継続的な悪意を示しており、ガザにおけるシオニスト政権の抑圧と犯罪は、約2年間続いており、この暴力のもう一つの例です」。

マザンダラーン・イスラム宣伝調整評議会の議長は、「12日間の戦争は単なる軍事的な戦いではなかった」と強調し、「この戦争は、イラン国民に対する軍事、サイバー、メディア、心理戦の複合体の表れであり、人々の賢明な抵抗と団結によって、敵は無力化されました」。

アスカリ氏は、ラジャーイー殉教者、17シャフリヴァル殉教者、そして強要された戦争の殉教者の記憶を称え、次のように述べました。「私たちは常に奉仕と犠牲の殉教者の記憶を生き続けさせるべきであり、政府週間の殉教者も、この栄光ある道を歩んだ親愛なる人々です」。

彼は続けました。「昨日の知事官房の総局長および政府週間本部の事務局長との会議で、8シャフリヴァルに州の中心部で主要かつ包括的なプログラムを開催することが計画されました」。

マザンダラーン・イスラム宣伝調整評議会の議長は、「このプログラムには、殉教者の記憶を称えることに加えて、過去1年間の政府の業績と過去47年間のシステムの成果が人々に提示される文化的な部分と式典が含まれます」と述べました。

アスカリ氏は、「この式典は、抵抗と犠牲の重要性について人々に知らせる機会です」と述べ、「私たちの目標は、国民の団結を強化し、新しい世代の間で犠牲、抵抗、そして誠実な奉仕の言説を広め、同時に支配体制を非難し、アメリカ政府とシオニスト政権のテロリストの顔を暴くことです」。

彼は最後に、「最高指導者の導きとすべての機関の参加により、これらのプログラムがうまく開催され、偉大な殉教者の道が続くことを願っています。そうすれば、イラン国民は抵抗と進歩の道を歩み続けることができます」。