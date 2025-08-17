占領軍の失敗と「エヤル・ザミルの静かなる革命」に関するヘブライ語の報告

アフルル・バイト通信（Abna）によると、ヘブライ語の新聞「マアリブ」は、「占領軍参謀総長の静かなる革命が進行中だ」と報じた。

マアリブによると、占領軍が「ガザ、イラン、ヨルダン川西岸でいかに強く、タフに見えても」、その訓練基地では熱波に備えていなかったという。

この報告書は、「イスラエル軍はここ数日、静かなる革命を経験している」と述べている。「伝統的な地上部隊、つまり機甲部隊、戦闘工兵、国境警備隊、歩兵旅団、野戦情報部隊、救助旅団、後方司令部、その他の部隊における資源と人員の削減が何年も続いた後、『鉄の剣』戦争（ガザ戦争）は、戦争に勝利する強力な軍隊は、特殊部隊や8200部隊、サイバーおよび技術部隊、あるいは空軍だけに依存する軍隊ではないという認識をイスラエル軍に取り戻させた」。

この報告書は、「これらの部隊がどんなに優れていても、主要な軍事作戦を補完する殻に過ぎない」と述べている。「軍隊は、軍隊を支える働き者のアリを必要としている。つまり、空挺部隊、歩兵旅団、機甲旅団、砲兵、そしてレバノンとシリアの国境からヨルダン川西岸、そしてもちろん2年近く続くガザ地区での現在の戦闘まで、すべての戦線で戦闘のルーチンを管理する工兵および野戦情報部隊だ」。

この報告書はさらに、「過去20年間で地上部隊の各大隊と旅団が閉鎖された後、イスラエル軍は今、地上部隊を軍の中心に戻すべきだと認識した」と付け加えている。

この報告書は、「急ピッチで、軍は野戦部隊の数を増やし、さらには2倍にしようとしている」と指摘している。これは、「今後数年間の課題、つまりシリアとレバノンとの再開された国境、ヨルダンとの国境への注意、そしてガザでの継続的な戦闘に直面できるように、いくつかの採用サイクルで部隊とシステムの数を増やすことを目的としている」。

しかし、現在の採用サイクルでは、一部の部隊（シザフォン機甲基地、サイイム国境警備基地、バハラッツ戦闘工兵基地、ゴラニ、ナハル、ギヴァティ、クフィルの各歩兵旅団の訓練基地など）に派遣される兵士の数は増加または2倍になったにもかかわらず、イスラエル軍はこの増加に対応するためのインフラを実際に構築することに成功していない。

この報告書によると、ほとんどの訓練基地で、技術・兵站局は、空調付きの仮設建物や空調付きのテント施設など、創造的な解決策を見つけざるを得なかった。そのため、水曜日に日陰で気温が50℃に達したとき、サイイム基地や他のほとんどの基地で電気システムがダウンし、電気パネルが燃え、数百、いや数千のエアコンが停止した。兵士たちは異常な熱波に対処しようと苦労していた。

この報告書は、「エアコンだけが問題ではない」と指摘している。「技術・兵站局は、追加の恒久的な建物を建設し、兵士数の増加に必要なインフラを供給することに苦労している。また、これらの部隊に提供される食料配給のスピードに追いつくこともできていない」。

マアリブは報告書で、「技術・兵站局だけがこの変化に直面しているわけではない」と説明した。「軍の官僚主義もこの問題に拍車をかけている。イスラエル軍では、サイイムで倒壊した電力線を修理することは『救命』活動であり、請負業者の労働者が土曜日に働くことを許可されるべきだと、軍のラビたちを説得しようと苦労している。

同時に、軍事医療部隊に、訓練地域の兵士に温かい調理済みの食事を届けるための革新的な方法を見つけ、朝、昼、晩の冷たい戦闘食で満足しないように説得することにも苦労している」。

この報告書はまた、軍がサイイム基地でエアコンを稼働させたり、訓練地域の兵士に温かい肉の食事を提供したりすることができていないとも指摘した。

同紙の軍事特派員「アヴィ・アシュケナージ」は、参謀総長「エヤル・ザミル」に、指揮官たちを（机を叩いて、なぜこの事態が起こったのかではなく、なぜ技術的な故障を防ぐ準備ができていなかったのか、指揮官たちに説明を求めることで）問いただすよう求めた。