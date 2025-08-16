ヒズボラ事務総長：我々は抵抗の武器を引き渡さない/カルバラの戦いに備える

国際通信社アフルルバイト（ABNA）によると、レバノンのヒズボラ事務総長シェイフ・「ナイーム・カセム」は、レバノン政府が抵抗勢力の武装解除という決定を進めることで、イスラエルの計画に奉仕していると非難し、この決定に対抗するためにカルバラの戦いを開始すると誓った。

本日金曜日、レバノンで行われたフサイン師のアルバイーン追悼式典で、彼は、もしレバノン政府がヒズボラと対峙しようとするならば、レバノンに命は残らないだろうと述べた。

ヒズボラ事務総長は、レバノン政府のこの決定は、侵略の時に抵抗勢力とレバノンから防衛の武器を奪い、抵抗勢力の殺害を容易にし、彼らを故郷から追放し、アメリカ・イスラエルの決定を実行するものであると述べた。

シェイフ・ナイーム・カセム氏は、レバノン政府の決定は危険であり、国を大きな危機にさらし、共通の共存協定に矛盾すると付け加えた。

彼は抵抗の武器の引き渡しを拒否し、レバノンのヒズボラは、この「イスラエル・アメリカの計画」に対抗するためにカルバラの戦いを展開するだろうと語った。

シェイフ・ナイーム・カセム氏は次のように強調した。「レバノンには、レバノンの主権の選択肢を解放した抵抗を伴わない限り、いかなる主権も存在しない。」

ヒズボラ事務総長は、レバノン政府が国内のいかなる爆発や破壊に対しても完全に責任を負うべきだとし、「もしあなたがたが反対側に立ち、我々と対峙し、我々を破壊しようとするならば、レバノンに命は存在しないだろう。レバノンはすべての構成要素をもってのみ築かれる。」と述べた。

彼は、政府との対話の余地がまだあるため、ヒズボラは武器引き渡しに対するいかなる抗議も延期していると述べ、街頭での抗議行動はレバノンのアメリカ大使館前まで続く可能性があると付け加えた。

レバノン閣僚評議会は今年8月7日に、ヒズボラの武器を含むすべての武器を政府の管理下に置くことを決定し、軍にこの決定を実行するための計画を同月中に準備し、2025年末までに実施するよう指示した。