アフルル・バイト通信（Abna）によると、ベイルート駐在イラン・イスラム共和国大使の「モジタバ・アマニ」氏は、アル＝アーラム・ニュースネットワークとのインタビューで次のように述べた。「イランは、レバノンとその国民の側に揺るぎなく断固として立っており、宗派間で差別をすることはない」。

彼は、イランのレバノン支援は単なるスローガンではなく、具体的な現実であり、イランは抑圧された人々の側に立ち、抵抗と国民の主権を守ることを保証し、支援を必要とする人々に手を差し伸べると強調した。

アル＝アーラムの番組「ゲストと対話」におけるモジタバ・アマニ大使とのインタビューの全文は以下の通りである。

ラリジャニ氏のベイルート訪問とその政治的メッセージ

アル＝アーラム：レバノン政府が武器を政府の手に限定するという決定を下したことは、イスラエルの意図と一致する特定のタイムラインに従って抵抗勢力を武装解除させることを目的としたものです。そのような状況下で、イラン国家安全保障会議のラリジャニ書記がベイルートを訪問しました。この訪問には、いくつかの重要なメッセージが含まれていました。この質問は、ラリジャニ氏がこの役職に就いてから初めてのベイルート訪問のメッセージを分析することから始めたいと思います。この訪問はどのようなメッセージを伝えましたか？

イラン大使（ベイルート）：ラリジャニ博士は適切な時期にベイルートに来ました。なぜなら、シオニストの敵は、軍事的に達成できなかったことをメディアと政治を通じて達成しようと、自らを勝利者に見せかけようとしているからです。シオニストの敵は、メディア、政治、そして侵略的な行動を用いて、まるで地域で勝利を収めたかのように自らを勝利者に見せかけようとしています。（同時に）イラン、レバノン、ガザ、つまりネタニヤフ自身が複数の戦線を仕掛けたすべての戦線で、敗北感を植え付けようとしています。

武器と抵抗がなければ、イスラエルによるレバノン侵攻に境界はないだろう

これらの逸脱した、誤解を招くメディアのプロパガンダの中で、この訪問はイランとレバノンに明確なメッセージを送りました。（つまり）イランもヒズボラもパレスチナも敗者ではなく、我々が勝利者である。なぜなら、敵は目的を達成しておらず、我々は依然として揺るぎなく立ち続けているからです。

ネタニヤフは、我々がレバノン、パレスチナ、イランの多くの指揮官を標的にしたと言うかもしれませんが、これは真の勝利ではありません。「イスラエル」は、この種のレトリックがイラン国民に影響を与えることを望んでいます。しかし、我々に対するイスラエルのすべての攻撃、そしてすべての報告、分析、圧力にもかかわらず、イラン国民は完全に自国の政府を支持しており、これはアメリカとイスラエルにとって壊滅的な打撃です。

イランは、その政府と国民とともに、我々が望むように、そして我々がレバノンで完全に見てきたように、揺るぎなく断固としています。

ラリジャニ氏のレバノン訪問の象徴性

アル＝アーラム：イラン国民は、自国に対する侵略の間、最も強力なメッセージを実際に送りました。彼らはアメリカ、「イスラエル」、そして西側諸国に最も強力なメッセージを送り、政府の後ろに団結し、統一されており、イラン人であるという国民的感情は、いかなる内部の対立をも超えていることを強調しました…「イスラエル」、アメリカ、西側諸国による継続的なこれらの脅威の中で、ラリジャニ博士はイラン最高国家安全保障会議の議長として、この役職に就いてから最初の目的地としてレバノンを選びました。彼の最初の訪問先としてレバノンを選んだことの重要性は何ですか？

イラン大使（ベイルート）：第一に、ラリジャニ博士は以前、最高指導者の顧問であり、現在の役職では、最高国家安全保障会議の書記であり、この会議におけるイスラム革命最高指導者の代表です。これは、彼がここ（ベイルート）にいることが、最高指導者の直接的な支援を伴っており、特別な象徴性を持っていることを意味します。イスラム革命最高指導者が、常にレバノン、その地位、そして抵抗の地位に特別な注意と関心を払っていることは明らかです。

ラリジャニ博士の訪問は、イランの高官の傾向やアプローチと足並みを揃えています。これは、ラリジャニ博士が元議会議長であり、最高指導者の顧問という大きな責任を持っていることを考えると、この訪問を他の外交訪問と区別するものです。このアプローチは、特にレバノンにおけるこの外交任務に異なる性質を与えています。

レバノン指導者との会談の成果

アル＝アーラム：大使、この任務は重要なメッセージを運びました。しかし、特にレバノン国内外でのイランの役割とこの訪問の目的に関する誤解を招くメディアキャンペーンの後、多くの課題に直面しました。この訪問と、ラリジャニ博士とレバノン大統領、議会議長、首相との会談の成果をどのように評価しますか？

イラン大使（ベイルート）：ジョセフ・アウン大統領、ナワフ・サラーム首相、ナビー・ベリ議会議長には懸念がありました。会談中、イランの立場に関する議論は率直であり、ラリジャニ博士はレバノン当局に「イスラエル」の侵略と12日間の戦争（対イラン）の詳細を説明しました。彼は、戦争開始から4〜5日後、イスラエル側が窮地に陥り、他の当事者に戦争から抜け出すための助けを求めたと説明しました。

ご存知のように、この戦争の11日目、アメリカが介入し、紛争を終わらせるという口実でイランの施設を爆撃しました。しかし、イランはアメリカの攻撃に報復し、戦争の12日目、最終時間に「イスラエル」に痛烈な打撃を与えました。

（いわゆる）イランの干渉に関する懸念について、ラリジャニ博士は、ナビー・ベリ議会議長との会談後の記者会見で次のように述べました。「我々はあなた方に計画や要求をもたらしたわけではありません。むしろ、我々には経験があり、それを伝えています。我々の経験は、シオニスト政権との対処に関するものです。我々の経験は、シオニスト政権があなた方が武器も抵抗もなく孤立していると見れば、その侵略を止める境界はなくなるだろう、ということを裏付けています」。

この率直な言葉は、大統領と首相との間で交わされましたが、議会議長との会談は異なる性質を持っていました。

ラリジャニ氏の訪問の地域的および国際的側面

アル＝アーラム：これは、ラリジャニ博士のメッセージと、この訪問におけるイラン・イスラム共和国のメッセージが、レバノンだけでなく、地域的および国際的な側面も持っていることを意味しますか？それは正しいですか？

イラン大使（ベイルート）：はい、この問題には二重の側面もあります。「イスラエル」はレバノンとイランを攻撃し、我々はこの件に関して共通の立場を持っています。両国は「イスラエル」による壊滅的な攻撃を受け、両国で殉教者が出て、両国の建物が破壊されました。この戦争は広範な地域的側面を持っており、イエメン、イラク、ヨルダン川西岸、ガザ、イラン、そしてレバノンがすべてそれに参加しています。

イランとレバノンの共同防衛

アル＝アーラム：ラリジャニ氏がベイルートに到着する前に、イランとイラクは共同安全保障・防衛協定に署名しました。この協定の詳細とは別に、もしイスラエルによってレバノンに戦争や侵略が課された場合、これはイラン・イスラム共和国がレバノンの軍事的防衛に関心と注意を払うことを意味しますか？

武器と抵抗がなければ、イスラエルによるレバノン侵攻に境界はないだろう。

イラン大使（ベイルート）：これは適切な時期における重要な言葉です。イラン、レバノン、ヒズボラ、そしてこの問題に関心のある人々の考えは、イスラエルによるイランへの戦争以前から存在していました。しかし、方程式や決定が異なる形をとるかどうかは、私にはわかりません。方程式は変わりましたが、既存の決定も変わるのでしょうか？方程式の変化は、決定の変化を要求する可能性があり、おそらく通常の方法で影響を与えるでしょう。

イランへの攻撃の前も後も、抵抗勢力に対するイランの支援は、決定的で、最終的で、不可逆的なものとなるでしょう。しかし、決定される問題は異なり、場合に応じて特別な決定と調整が必要です。

レバノンの抵抗勢力の武器に関するイランの立場

アル＝アーラム：抵抗勢力の武器の問題と、抵抗勢力を武装解除するというレバノン政府の決定に対するイランのアプローチを考えると、レバノン大統領と首相のこの件に関する言葉を聞いた後、イラン・イスラム共和国の立場としてこの問題をどのように見ていますか？

イラン大使（ベイルート）：武器はもっぱら政府の手に限定されるべきであるという明確な論理があることは理解していますが、この決定がどのように実行されるかは、関係者間の議論と対話に委ねられています。レバノンの国家安全保障の問題は、レバノンの舞台に存在するさまざまな能力が知られているため、他の多くの国とは異なります。

国際法によれば、もし政府が隣接する政府の攻撃から自国民を保護することができない場合、抵抗は自然かつ合法的に正当化されます。しかし、強力な政府が武器を集め、それを自らの管理下に置くことができる場合、状況は異なります。

これらの議論における重要な点は、レバノンを武装させるという問題が、さまざまな当事者間の合意事項でなければならないということです。彼らが座って、議論し、決定を下せるように。これはレバノン国内で起こることであり、レバノンは独自の決定を下し、イランはそれを支持します。しかし、我々は「イスラエル」との対処において経験を持っており、レバノンが大きな危険にさらされないように、これらの意見を伝えます。これは、望ましい結果に達するために、現実的で継続的な議論を必要とします。

抵抗勢力の武器に関するヒズボラとの連絡

アル＝アーラム：この問題について、ヒズボラのシェイク・ナイム・カシム書記長との会談でどのように議論し、検討しましたか？

イラン大使（ベイルート）：彼と会ったとき、ラリジャニ博士はこの問題について議論し、対話しました。立場は明確であり、ヒズボラの書記長は、彼がこの議論に関与している当事者の一人であるため、この問題をよく知っています。我々はシェイク・ナイム・カシム氏とヒズボラと常に連絡を取っており、彼らは我々の立場を認識していますが、おそらくこれらの立場と我々の見解を他の当事者にも伝える必要がありました。

抵抗勢力の現状と戦略的忍耐のレベル

アル＝アーラム：シェイク・ナイム・カシム氏との会談後、抵抗勢力の今日の状況と現実について、すべての圧力と重い打撃にもかかわらず、そしてイスラエル、アメリカ、さらには武装グループを通じた東部（国境）からの大きな損失、課題、危険にもかかわらず、何を感じましたか？抵抗の状況と現実に対する彼の評価をどのように見ましたか？

イラン大使（ベイルート）：私はレバノンでは新しい人間ではないので、読んで、見て、知っています。（抵抗は準備ができています）。当然、シオニスト政権は抵抗勢力に対して完全な勝利を収めたと主張しています。この質問に答える前に、停戦協定後の最初の数日間に、あるヨーロッパの大使が大使館に来て、「イスラエル」がヒズボラの武器の80％を破壊したと主張したことに言及したいと思います。私は大使に、もしイスラエルが武器の80％を破壊したとしたら、残りを停戦協定に向かわせるために残さなかっただろうと言いました。ヒズボラは、我々の政治的理解と連絡によると、準備ができています。私は軍事専門家ではありませんが、彼らが高い士気と完全な準備ができているのを見ています。しかし、政治的理解によれば、間接的に「イスラエル」と（停戦協定の）違反がないように合意したレバノン政府が存在します。抵抗勢力は、これらの違反（イスラエル政権による停戦）に直面して、開始者にならないように忍耐してきました。そして、5つの委員会がこれについて保証を持っており、その役割を果たしています。

抵抗勢力側のこの忍耐は、シオニスト政権が署名、決定、または約束を尊重しないことをすべての当事者が理解するための戦略的忍耐と見なされています。この理解は、地域におけるシオニスト政権について誤った認識を持っている可能性のある個人や当事者に伝えられるべきです。

すべてのレバノンの派閥との関係

アル＝アーラム：一部のレバノン勢力は、あなた方の関係がヒズボラに限定されていると不満を述べています。この発言に対するあなたの答えは何ですか？あなたの関係はすべてのレバノンの派閥とですか、それともヒズボラだけですか？

イラン大使（ベイルート）：毎週、私はここで多くの人々と連絡を取っています。参考までに、ほぼ月に1〜2回、毎日我々に対して書いている人々が私を訪ねてきます。我々は会い、透明性をもって話し合い、私は開かれた情報とアプローチで彼らに答えます。我々は開かれたアプローチを持っています。

最近、シーア派、スンニ派、キリスト教徒、ドルーズ派、アラウィ派を含むレバノンのさまざまな派閥の代表者、政治家、政党指導者など、120人以上が参加する会議を開催し、彼らの著名な人物が出席しました。我々の大使館の扉は、すべてのレバノンの派閥に開かれており、私自身も、我々との面会を受け入れるすべての当事者との面会を歓迎します。

一部の個人や政党は、この面会の許可を得ていないか、イラン大使との面会や写真の公開を許可されていません。私はこのことを尊重します。私は面会する準備があり、望んでいますが、一部の人々との連絡がないからといって、私が面会を拒否したわけではありません。いいえ、私は準備ができています。

我々は、すべてのレバノンの派閥、政党、宗教、宗派、そしてグループと多くの連絡を取っています。

イランからレバノン政府と国民へのメッセージ

アル＝アーラム：大使、レバノンは、抵抗の安定に対する大規模な地域的および国際的な陰謀の中で、困難な時期を経験しています。レバノン政府と国民へのメッセージは何ですか？

イラン大使（ベイルート）：レバノン政府は、我々がどれだけレバノンを愛しているかを知っています。我々は、宗派的な視点から離れて、レバノンとその国民に奉仕するための多くのプロジェクトを提案しました。ベイルートに到着した翌日、サイイド（殉教者ハッサン・ナスラッラー）が私に追跡するように頼みました。彼は言いました。「イランから無料の燃料を供給することを約束した。もし適切だと考えるなら、この問題を追跡してくれ」。私は行き、多額の60万トンの燃料を供給しました。当時、レバノン政府の電力は1日に1〜3時間しか供給されていませんでした。

私はエネルギー大臣に連絡し、その後、当時のナジブ・ミカティ首相のもとに行き、話をしました。最終的に、彼らはアメリカ側がイランからのレバノンへの無料燃料の受け入れに反対し、「我々（アメリカ）がエジプトとヨルダンから電力とガスを供給する」と言ったと述べました。しかし、この問題は数年経った今でも存在します。我々はまた、POT形式で発電所を建設するプロジェクトを提案し、高度な電子機器を使用して電力網の修理を支援することを申し出ました。

アメリカの圧力に対する立場とすべての宗派への支援

アル＝アーラム：レバノン政府がレバノン人の利益となるこれらの投資を受け入れる権限を持っていると思いますか、それともアメリカの圧力がそれを妨げていると思いますか？

イラン大使（ベイルート）：アメリカの圧力は存在し、それは明らかです。アメリカがイランからの無料燃料の輸入を妨げたため、レバノン当局者もこれを明確に述べています。もしこの燃料が数年前に大規模な貨物として輸入されていれば、エネルギー大臣が私に言ったように、電力の流れを接続し、市民が24時間のうち6〜8時間の電力を利用できるようになっていたでしょう。彼はまた、レバノンのメーターを新しいメーターに交換する必要があることを示唆し、我々はこの分野で支援する準備ができていました。

イランからレバノン国民へのメッセージ

イランはレバノン政府と国民の側に立っています。我々がシーア派とのみ関係を持っていると非難する人もいますが、我々は単一の宗派を支持するわけではありません。我々はレバノンのすべての宗派の側にいます。もし抑圧された宗派がいれば、我々は彼らを助けます。南レバノンのキリスト教徒やドルーズ派の家が破壊された場合、我々は彼らを助けます。ガザの人々が何も持っていないように、我々も彼らを助けます。