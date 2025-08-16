パキスタン北部での壊滅的な洪水により200人以上が死亡

国際通信社アフルルバイト（ABNA）によると、パキスタン北部で発生した洪水と鉄砲水により、少なくとも210人が死亡し、その中にはヘリコプターの墜落で命を落とした救助隊員5人が含まれる。

突然の豪雨により、パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州、ギルギット・バルティスタン州、およびパキスタン領カシミール州で洪水と地滑りが発生した。

カイバル・パクトゥンクワ州の州災害管理当局の公式統計によると、同州では洪水により少なくとも189人が死亡し、内訳は男性163人、女性14人、子供12人である。洪水と救助活動が続いているため、犠牲者の数はさらに増える可能性がある。

これに先立ち、カイバル・パクトゥンクワ州政府は、バジャウル地域に援助を輸送するために派遣された救助ヘリコプターとの連絡が途絶えたと発表していた。数時間後、パキスタン政府は声明で、ヘリコプターが墜落し、乗っていた5人全員が死亡したことを確認した。

カイバル・パクトゥンクワ州当局は、降雨が続き、洪水と救助活動が進行中のため、現時点では正確な被害を推定することは不可能だと述べている。

パキスタンのメディアは、ギルギット・バルティスタン州で少なくとも10人が洪水で死亡したと報じている。この災害により、広範囲の農地が破壊され、複数の家屋が倒壊し、多くの主要道路が閉鎖された。

パキスタン領カシミールでは、当局がムザファラバード市で少なくとも8人の死亡を確認した。また、洪水によりニールム渓谷地域の6つの吊り橋が流された。

昨年6月下旬以降、モンスーンの雨はパキスタン全土、特にカイバル・パクトゥンクワ州と北部地域で広範囲にわたる被害をもたらし、洪水、地滑り、そして数十家族が安全な地域への避難を余儀なくされている。