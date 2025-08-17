国際通信社アフルル・バイト通信（Abna）によると、イエメンの現地情報筋は、本日（日曜日）早朝、2回の激しい爆発がイエメンの首都サヌアを揺るがしたと発表した。地元メディアは、これらの爆発は、サヌア南部の「ハジズ」発電所に対するイスラエルによる空爆によるものだと報じた。

ロイター通信によると、目撃者は発電所の近くで少なくとも2回の爆発音が聞こえたことを確認した。現時点で、死傷者や損害の程度に関する報告はまだ発表されていない。

イエメン当局者による最初の公式な反応として、アンサール・アッラー運動の政治局員である「ヒザム・アル＝アサド」は、ソーシャルネットワークXにメッセージを投稿した。「犯罪的で破綻した敵は、電力や水道といった公共施設や民間施設のみを標的にしている」。

これは、2024年7月に始まった一連のイスラエルによるイエメンへの空爆の最新のものであり、ホデイダ港やサヌア国際空港を含む重要なインフラが標的とされている。

これに対し、イエメンの国軍はガザを支援するため、紅海でイスラエルの標的や同政権に関連する船舶に対し、ミサイルや特攻ドローンによる攻撃を続けている。

一方、2023年10月7日に米国の直接支援を受けてイスラエルが開始したガザ戦争は、これまでに6万1897人以上のパレスチナ人を殉教させ、少なくとも15万5660人が負傷した。この戦争の犠牲者のほとんどは子どもと女性である。また、9000人以上が行方不明になり、数十万人が避難民となり、飢饉による死者が数百件報告されており、その中には100人以上の子どもが含まれている。