副外務大臣、国際司法裁判所副所長のイスラエル支持に反応

アフルルバイト通信（ABNA）によると、外務省の法的・国際問題担当副大臣は、国際司法裁判所副所長のイスラエル支持に対するメッセージで反応を示した。

外務省の法的・国際問題担当副大臣は、自身のXアカウントで次のように投稿した。「衝撃的な司法倫理違反：国際司法裁判所副所長が、裁判所で複数の訴訟を抱えている政権であるイスラエルを公然と支持している。この明白な偏向は、国際司法裁判所の信頼を損ない、司法の公平性という基本的な原則に違反している。」

ウガンダ出身の国際司法裁判所（ICJ）副所長であるジュリア・セブティンデ氏は、神が「私をイスラエルのそばに立つために選んだ」と述べ、中東で「終末」の兆候が「明らかになった」と発言したとされる。

昨年の初め、セブティンデ氏は、ガザでのイスラエルの大量虐殺容疑を「受理可能」と判断する判決において、裁判所が下した6つの措置すべてに反対票を投じた17人の裁判官のパネルの中で唯一の裁判官だった。そして2024年7月には、15人の裁判官のパネルがイスラエルによるパレスチナ領土の数十年にわたる占領を「違法」と宣言した際、彼女は再び唯一の反対者となった。