シオニスト政権がレバノン南部に空爆/テルアビブはヒズボラのトンネル破壊を主張

アフルルバイト国際通信社（ABNA）によると、イスラエル軍の戦闘機が木曜日の夜、レバノン南部のハスバヤとジージンの2つの町郊外の地域を攻撃した。これらの攻撃は、2024年末から施行されていた停戦協定に対する新たな違反の一環として行われた。イスラエル軍は、この作戦はヒズボラに関連する地下通路を破壊するために実行されたと主張した。

レバノンの公式通信社によると、イスラエルによる空爆は、ナバティーエ県のハスバヤ町郊外にある「ワディ・バルガズ」地域と、レバノン南部県のジージン町郊外にある「ジョウラ・ホドル・アル・カトラニ」地域を標的とした。これまでのところ、これらの攻撃による死傷者の報告はない。

イスラエル軍は声明で、レバノン南部のヒズボラに関連するいくつかの地下通路を標的にしたと主張し、これらのインフラはイスラエルとレバノンの間の合意に違反していると述べた。しかし、これらの通路の正確な位置や性質についての詳細な情報は提供しなかった。

これに先立つ木曜日、レバノン通信社は、イスラエル軍の無人機がナバティーエ県ビント・ジュバイル郡のアイタロン市でバイクを2発のミサイルで攻撃し、地元の警察官1人が負傷したと報じた。

レバノン保健省は声明で、この攻撃で2人が負傷したと発表し、木曜日の夜、イスラエル軍の無人機が「アイナタ」と「アイタロン」の町上空を低空で継続的に旋回飛行していたと付け加えた。

これらの動きは、イスラエル軍参謀総長の「エヤル・ザミール」がレバノン南部を視察した翌日に発生した。この視察は、イラン・イスラム共和国最高国家安全保障評議会のアリ・ラリジャーニー書記がベイルートを公式訪問したのと同時期に行われた。

ザミールは水曜日、2024年11月27日の停戦発効以来、イスラエル軍がレバノンに対して600回の空爆を行ったことを認めた。彼はイスラエルが後退することはないと強調した。

イスラエルは2023年10月8日にレバノンに対する攻撃を開始し、2024年9月23日から本格的な戦争へと発展した。これらの紛争はこれまでに4,000人以上の死者と約17,000人の負傷者を出している。

ヒズボラとイスラエルの間の停戦は2024年11月27日に発効したが、テルアビブはそれを3,000回以上も違反しており、これにより281人が死亡し、593人が負傷している。

停戦に反する行動として、イスラエル軍はレバノン南部から部分的に撤退したが、最近の戦争中に占領した5つの丘を依然として占拠している。