アブ・アラー・アル・ワライ氏の参加による、アルバイーンの夜におけるカタイブ・サイイド・アル・シュハダーの壮大なパレード／抵抗とアーシューラーの結束を示す

アフルルバイト国際通信社（ABNA）のイラクからの報道によると、イマーム・フサイン師のアルバイーンを前に、カタイブ・サイイド・アル・シュハダー（AS）の数百人のメンバーが、ヒジュラ暦1447年サファル月19日金曜日の夜、カルバラに集結し、組織の事務総長であるハッジ・アミン・アブ・アラー・アル・ワライ氏の参加のもと、毎年恒例のパレードを開催しました。

アルバイーンの夜に行われたこのイベントは、戦闘部隊、民衆動員部隊、および抵抗勢力の上級司令官の参加により、組織の結束と抵抗の軸の政治的メッセージを示しました。

式典の傍らでのスピーチで、アブ・アラー・アル・ワライ氏は、何百万人ものフサイン師の巡礼者と共に抵抗勢力が出席したことを「信仰と戦闘準備の組み合わせ」と表現し、カタイブ・サイイド・アル・シュハダーは、イラク、その聖地、およびイスラム共同体の理想を守る最前線に留まり続けるだろうと強調しました。

今年のパレードは「#アーシューラー_勝利」をスローガンに開催され、部隊はフサイン師の追悼旗と抵抗のシンボルを掲げ、サイイド・アル・シュハダーの仲間たちの犠牲を思い出すとともに、いかなる脅威にも立ち向かう準備ができているというメッセージを送りました。

政治アナリストたちは、この式典が地域の安全保障情勢が変動する中で開催されたことは、アーシューラーと現代の抵抗との歴史的なつながりの象徴であるだけでなく、敵に対する抑止のメッセージと、地域全体にわたる抵抗の軸との連帯の表明であると考えています。

近年、テロとの戦いや預言者の家族（AS）の聖地を守る上で重要な役割を果たしてきたカタイブ・サイイド・アル・シュハダーは、毎年、アルバイーンの行進と並んで、このパレードを戦略的な伝統として開催しています。この伝統は、今年はこれまで以上に象徴的かつ戦略的な側面を帯びています。