イラク内務大臣：アルバイーン巡礼の治安計画は完全な成功に近づいている

アフルルバイト国際通信社（ABNA）によると、イラク内務大臣アブドルアミール・アル＝シャンマリー氏は、今年のアリバイーン巡礼（イマーム・フサイン師の40日祭）のための特別な治安・サービス計画が完全な成功に近づいていると発表した。

アル＝シャンマリー氏は記者会見で、イラク史上最大とされるこの計画には、注目すべきセキュリティ上の問題は一切なく、これは計画の実行を担当する部隊の高い準備態勢とプロフェッショナルな規律を示していると強調した。

彼は次のように付け加えた。「イラクは再び、世界最大の人間の集会を管理する能力を証明しました。これまでに、数百万人のイラク人に加え、400万人以上のアラブおよび外国の巡礼者が入国しています。」

イラク内務大臣によると、この計画の実施には52,778人の将校、兵士、職員が参加し、93の軸が確保され、110の検問所が設置され、69の治安情報が追跡・無力化された。

アル＝シャンマリー氏は、イラクのムハンマド・シア・アル＝スダーニー首相との連絡で、今年の治安計画が、巡礼と巡礼者の安全を妨害しようとするすべての課題にうまく対処し、治安部隊の警戒心が事故の発生を防いだと述べた。

彼は次のように付け加えた。「特に交通分野における柔軟性が、今年の計画の顕著な特徴でした。道路の封鎖は一切なく、国際道路にレーダーが設置されました。これらの措置は、人的資源の強化と相まって、交通事故の26％、死傷者の55％、負傷者の36％の減少をもたらしました。」

イラク内務大臣はまた、国境検問所への強い圧力にもかかわらず、フサイン師のアルバイーン巡礼者の帰還プロセスを組織化する上での成功に言及し、短期間に大量の巡礼者が入国したにもかかわらず、安全な帰還が確保されたと述べた。

彼は、治安計画が武装したデモや都市の軍事化を避け、カルバラ市の中心部が無武器地帯になったことを強調し、これがイラクの治安安定のイメージに肯定的な影響を与えた。

アル＝シャンマリー氏は、部隊の疲労を防ぐため、任務は3つのシフトに分けられ、各治安部隊は十分な休憩時間を得たと述べた。

彼は続けた。「メディアの分野でも、イラク内務省は静かでポジティブな雰囲気を作り出すことで、巡礼の雰囲気を妨害しようとする試みを阻止し、正確なメディア計画を実行することで、噂を専門的に管理し、無力化することができました。」

最後に、彼はカルバラ市内の巡礼者の数が非常に多く、ナジャフ州とバブル州で巡礼団が集合したことに言及した。