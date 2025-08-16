アフルルバイト国際通信社（ABNA）によると、シリア沿岸の山岳地帯で発生した壊滅的な森林火災は5日連続で続いており、ハマ県の西部郊外にあるガブ平原からラタキア県の北西部郊外まで広がっている。困難な現場状況と起伏の激しい地形が、消防隊や救助設備が火災現場にアクセスするのを妨げており、ヘリコプターの介入を求める繰り返しの要請が出されている。

ハマ西部では、火災が今朝、シャッタの町に達し、ヘリコプターが地域の上空で2度水樽を投下した後、現場を離れた。特に「サキヤット・アル・ナヒラ」地域では、火災が引き続き人々の家に近づいており、住民の間で恐怖とパニックの波を引き起こしている。

シリア人権監視団の報告によると、ラタキア北部のカッサブ地域では消防隊の参加のもと消火活動が進行中である一方、ハマ西部の住民は主に火災と戦うための地元住民の努力に頼っており、ヘリコプターや重機は限られた範囲でしか投入されていない。アル・ハイダリヤ村の住民も地元の努力で火を消し止めたが、公式なチームの存在は少なく、ヘリコプターの飛行は危機の規模に見合っていない。

火災はアル・タハル、アナブ、タルトゥス、マカマト・バニ・ハシェムの山々や、アブ・クバイスの森など、他の広大な地域にも広がり、悲惨な光景を残している。濃い煙が地域の上空を覆い、住民は呼吸困難に陥り、自分たちの命と財産に対する深刻な懸念を抱いている。

炎は広大な森林や農地を焼き払い、家が危険にさらされている数十家族が避難を余儀なくされている。かつて観光地であったアナブ村は、今や灰の光景と化している。地元住民は、初期の数時間に消防隊が不在だったため、火災が急速に拡大したと述べている。

一部の住民は、アル・ジュラニ政権が消火活動に意図的な怠慢を示していると非難しており、この行為が、バシャール・アル・アサド政権の残党が隠れ家として使用しているとされるアクセス困難な地域に火災を広げることを目的としていると考えている。