ガザで飢餓による殉教者数が251人に達する

アフルル・バイト通信（Abna）によると、ガザ保健省は本日土曜日、過去24時間で、子ども1人を含む11人が栄養失調と飢餓により命を落としたと報告した。

アナドル通信によると、ガザ地区保健省のムニール・アル＝ブルシュ事務局長は、この地区での飢餓と栄養失調による殉教者数が251人に達し、その中には108人の子どもが含まれていると発表した。

彼は、現在の状況下でガザの4万人の新生児が急性栄養失調に苦しんでおり、彼らの成長と生存に回復不能な結果をもたらす可能性があると警告した。

彼によると、1,000人の子どもが栄養失調と医薬品不足のために手足を切断されており、緊急の医療ケアとリハビリテーションを必要としている。

ガザ地区保健省の事務局長は、深刻な人道状況に言及し、医療スタッフも極度の疲労と疲弊に陥っており、一方で国民の間での栄養失調の危機は前例のないレベルに達していると述べた。

アル＝ブルシュ氏によると、これまでにガザで28,000件以上の急性栄養失調が記録されており、病院だけでも500人の新生児が栄養失調のために治療を受けている。

彼は、包囲が続き、食料と医薬品の援助の進入が妨げられることは、ガザの人道的大惨事をさらに悪化させる可能性があると警告した。