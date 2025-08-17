長年の獄中生活を経て痩せ衰え老けた姿を見せた、人気のパレスチナ指導者 + 動画

アフルル・バイト通信（Abna）によると、イスラエルのソーシャルメディアで新しい動画が共有され、イスラエルの極右大臣イタマール・ベン＝グヴィルが、刑務所の独房で、パレスチナで最も有名な囚人であるマルワン・バルグーティを嘲笑し、からかう様子が映っている。

ファラルーによると、マルワン・バルグーティが長年ぶりに公の場に姿を見せたのはこれが初めてである。彼は老いて痩せているように見える。

イスラエル国家安全保障大臣であるベン＝グヴィルは彼に言う。「お前は勝てないだろう。イスラエルの民と戦う者、我々の子どもたちを殺す者、我々の女性を殺す者、我々は彼を破壊する」。

バルグーティが口を挟んで話そうとすると、ベン＝グヴィルは付け加える。「お前は歴史を通じてこれを理解すべきだった」。

パレスチナ自治政府はこの動画を非難した。パレスチナ自治政府副議長のフセイン・アル＝シェイクは、これを心理的、倫理的、そして物理的なテロリズムの現れだと述べた。

66歳のマルワン・バルグーティは、20年以上前に5人の民間人を殺害した攻撃を計画したとして有罪判決を受けた。彼はイスラエルで終身刑5回に加えて40年の刑に服している。

世論調査では常に、バルグーティが依然として最も人気のあるパレスチナ指導者であり、パレスチナ人がパレスチナ自治政府の次期大統領選挙で、現在のマフムード・アッバス議長やハマスの指導者よりも彼を支持することが示されている。