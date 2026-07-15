アンサールッラー：「アル＝アクサの嵐」をイスラエル消滅まで継続する

ABNA通信によると、イエメンのアンサールッラー運動政治局員「ハザム・アル＝アサド」は、イッズッディーン・アル＝カッサーム旅団の総司令官「ムハンマド・アッ＝ダイフ」の殉教２周年に際し、同運動がパレスチナ国民とその抵抗運動を支援し続けることを強調しました。

彼はシハーブ通信とのインタビューで、ムハンマド・アッ＝ダイフを、パレスチナ抵抗運動の軍事能力強化とシオニスト政権に対する抑止力を確立する上で重要な役割を果たした傑出した指揮官と評しました。

アル＝アサドは、イエメン軍はパレスチナとレバノンにおける殉教した抵抗指揮官たちの理想に忠実であると述べ、戦争が終わり、ガザ地区の封鎖が解除され、パレスチナ国民の権利が回復されるまで、抵抗運動への支援とシオニスト政権およびその支援者たちとの対抗を続けると表明しました。

また、彼はガザ戦争におけるパレスチナ抵抗運動の「伝説的な忍耐力」を称賛し、「アル＝アクサの嵐」作戦を実現した意志は、占領の終結とパレスチナ人の権利回復まで道を続ける力を持っていると強調しました。

イエメンのアンサールッラーは、ガザ戦争開始以来、イスラエル関連目標に対するミサイル・ドローン攻撃や、紅海・アラビア海・インド洋におけるイスラエル関連船舶の通行制限を通じて、パレスチナ抵抗運動への支援を表明しています。