ABNA通信によると、シオニスト政権の国内治安相イタマール・ベン＝グビルは本日、ソーシャルメディアへの投稿で、同政権を支援していた米共和党上院議員リンゼイ・グラハムの死去の知らせに即座に反応しました。

同投稿で彼は遺憾の意を表明し、「今日、イスラエルは最大の友人の一人を失った」と述べました。

グラハムは、ガザ、ヒズボラ、ハマス、イラン、ロシアに対して好戦的な立場を取っていた、最も反イラン的な上院議員の一人と見なされていたことに留意すべきです。

イスラエル大臣の反イラン米上院議員死去への反応

これに関連し、シオニスト政権の長イツハク・ヘルツォグは「グラハム上院議員は米イスラエル協力の真の指導者でした。グラハム上院議員の死去にショックを受け、心が折れました！」と述べました。

同政権の国防大臣イスラエル・カッツも「イスラエルの真の友人であり、最も強固で一貫した支援者の一人であるリンゼイ・グラハム上院議員の死去に深く悲しんでいます」と書き込みました。

シオニストの反イラン米上院議員死去への反応

シオニスト政権の外相ギデオン・サールは「テルアビブと我々の安全に対するグラハムの支援は力強いものでした。我々は偉大な友人を失いました」と述べました。

占領政権の元首相ナフタリ・ベネットは「友人のリンゼイ・グラハム上院議員の死去の知らせに非常に心を動かされました。アメリカは献身的な愛国者を、イスラエルは最大の友人の一人を失いました。リンゼイは我々の最も暗い時間に勇気を持ってイスラエルの側に立ちました」と書き込みました。

シオニスト政権の野党党首ヤイル・ラピドは投稿で「リンゼイ・グラハムは何よりもまず友人でした。彼のユーモアとエネルギーが深く惜しまれるでしょう！彼は我々の国民に対する深い献身と、安全で平和な中東への明確なビジョンを持っていました！」と書きました。