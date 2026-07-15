ABNA通信によると、セントコム地域の米軍司令部参謀長「ブラッド・クーパー」は現地時間火曜日夜、「過去７日間で、イランは意図的に７隻の商船を攻撃し、地域全体の民間人を標的にし、その結果、約１２人の民間乗組員が死亡、行方不明、または負傷しました」と主張しました。

この米軍高官は、イランへの新たな攻撃ラウンドを発表すると同時に、米国大統領ドナルド・トランプの直接命令によるイラン港の海上封鎖の再開を発表しました。アナリストらはこの動きを、戦場での敗北を埋め合わせるための必死の試みと見ています。

西側メディアでさえ、米軍がこのような封鎖の実行に重大な技術的・運用上の課題に直面しており、前回の封鎖も失敗に終わったと認めています。戦争を好む米国政府は、イスラマバード合意に違反し、紛争を再開することで国際貿易の安全を賭けています。

イラン・イスラム共和国軍は常に、地域の安全は自らのレッドラインであり、敵の挑発的行動は既に我が国の軍による壊滅的な防衛的対応を引き起こし、今後も引き起こすであろうと強調しています。

また彼らは、ワシントンの空虚な脅しは、国家主権を守る国民と軍の決意を揺るがすことはないと強調しています。