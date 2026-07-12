セントコムが米国のイランへの新たな侵略の波を報告

ABNA通信によると、米中央軍（セントコム）は自社ページで、米国東部時間午後７時１５分に同軍が今週イランに対する３回目の攻撃を開始したことを確認しました。

同機関は、この行動はイスラム革命防衛隊がホルムズ海峡を通過中のキプロス船籍のコンテナ船「MV GFS ギャラクシー」を攻撃した後に行われたと主張しました。

セントコムは、この船は船上での火災と機関室の広範囲な損傷により航行を続けることができないと主張しています。

同声明によると、船の民間乗組員１名も行方不明になっています。

米中央軍はまた、イランは商船への以前の攻撃に対して責任を問われた後、「了解覚書」への遵守を示す別の機会を得たが、再びこの義務を果たせなかったと主張しました。

セントコムは新たな米国攻撃の標的と範囲に関する詳細を公表していません。

米国防長官の自国によるイラン侵略への反応

米国防長官は自国によるイランへの再侵略に反応しました。

ピート・ヘグセスは、セントコム声明への返答としてツイートを投稿し、根拠のない発言で「イランは悪い選択をした。今、彼ら（イラン人）はその代償を払っている」と主張しました。

米当局者によるイラン侵略の詳細に関する主張

別の米当局者はアクシオスとのインタビューで「米国のイラン攻撃にはレーダーサイト、ミサイル・ドローン倉庫、およびそれらの発射プラットフォームへの攻撃が含まれる」と主張しました。