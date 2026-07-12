サナア：我々には多くの選択肢がある；我々はイランの味方だ

ABNA通信がアル・マシーラを引用して報じたところによると、サナアの「変革と建設」イエメン政府外務省は声明で、イランに対する米・シオニストの侵略の継続はその目的を達成できず、失敗すると強調しました。

声明では「我々はイランの自己防衛と米国の利益を標的とする完全な権利を強調する。イランに対する侵略の継続は侵略者と世界経済に損害をもたらすだろう」と述べられています。

イエメン外務省はまた、「イエメンは戦線統一の方程式の枠組みの中でイランの味方であり、展開に関する継続的な調整が行われており、我々には多くの選択肢があり、必要に応じてそれらを活用するだろう」と強調しました。

この報告によると、米国のイランへの新たな侵略を受けて、イラン・イスラム共和国軍の広報局も、同軍による地域内の米軍基地へのドローン攻撃の波を報じました。

軍の広報局は声明で、犯罪的な米国の南部地域への侵略の継続に対応して、イラン・イスラム共和国軍は数時間前から破壊用ドローンを用いて、クウェートのテロリスト米軍のパトリオット・システム、弾薬庫、レーダーサイトを攻撃したと発表しました。

この声明によると、イラン・イスラム共和国軍のドローン攻撃の別の波では、バーレーンの児童殺害米軍の通信システムとレーダーサイトも標的にされました。

イラン・イスラム共和国軍は警告しました：「このような行動と地域の不安定化の結果は米・シオニストの敵に帰せられ、これらの攻撃が繰り返される場合、我々はより厳しい対応を取るだろう。」